Real Madrid-Roma oggi, Champions League calcio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Un esordio prestigioso. Oggi, mercoledì 8 ottobre, alle 18:45 si gioca Real Madrid-Roma, primo impegno delle giallorosse nella Champions League 2025-2026 di calcio femminile, rassegna che da quest’anno ricalca lo stesso format già visto nella competizione maschile.

Sarà una trasferta molto complicata per le capitoline, motivate a fare bene nel contesto dello Estadio Alfredo Di Stefano. Le spagnole infatti, squadra di grande ambizione, hanno dimostrato nel corso di questo primo stralcio di stagione grandi punti di forza. Le ragazze di Luca Rossettini dovranno in tal senso riuscire a bloccare subito la manovra delle avversarie, in modo da togliere ogni certezza dal punto di vista tattico.

Fino a questo momento, la compagine blancos ha incassato nella Liga spagnola una sconfitta, un pareggio e tre vittorie. Manuela Giugliano e Co. sono invece arrivate fino alla finale nella Serie A Women’s Cup (dove ha perso contro la Juventus), imponendosi con un secco 4-0 sul Parma in occasione della prima giornata di Campionato.

La partita tra Real Madrid e Roma, valida per la prima giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani sera (ore 18:45) all’Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

REAL MADRID-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 8 ottobre

Ore 18:45 Real Madrid vs Roma all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid – Diretta streaming su Disney+.

PROGRAMMA REAL MADRID-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport