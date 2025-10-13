Ranking WTA (13 ottobre 2025): Jasmine Paolini si avvicina a Keys, Pegula in top-5

Ci sono alcuni aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile. La bielorussa Aryna Sabalenka comanda sempre la graduatoria, anche se avrebbe voluto festeggiare il suo primato col titolo di Wuhan (Cina). La n.1 del ranking, infatti, è stata sconfitta dalla statunitense Jessica Pegula che, grazie a questo risultato si è porta in quinta posizione, scavalcando la russa Mirra Andreeva.

Tuttavia, Pegula non ha completato l’opera, visto il ko contro la connazionale Coco Gauff, vittoriosa quindi del 1000 asiatico. Gauff più vicina alla piazza d’onore della polacca Iga Swiatek, sconfitta a sorpresa nei quarti del torneo citato da Jasmine Paolini.

L’azzurra, dopo i quarti di finale raggiunti a Pechino, si è spinta al penultimo atto nell’altro evento in Cina, dando dimostrazione di godere di un’ottima condizione. Ci sono anche dei rimpianti per la sconfitta contro Gauff in semifinale, parlando di un match equilibrato. Con questi risultati, la toscana (n.8 del mondo) si è avvicinata alla statunitense Madison Keys (n.7 WTA).

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 13 ottobre 2025

1. Aryna Sabalenka 10400

2. Iga Swiatek 8768

3. Coco Gauff 7873

4. Amanda Anisimova 5924

5. Jessica Pegula 5183

6. Mirra Andreeva 4643

7. Madison Keys 4449

8. Jasmine Paolini 4331

9. Elena Rybakina 4113

10. Ekaterina Alexandrova 3158

Parlando delle altre giocatrici italiane, il quadro è molto meno allegro. Troviamo Lucia Bronzetti sempre nel ruolo di n.2 d’Italia (n.84) a precedere la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.91). Permane il dato di solo tre azzurre nella top-100, considerando Lucrezia Stefanini n.152, la più vicina al gruppo di giocatrici citato.

TOP-10 ITALIANE

Lunedì 13 ottobre

8. Jasmine Paolini 4331

84. Lucia Bronzetti 857

91. Elisabetta Cocciaretto 795

152. Lucrezia Stefanini 490

154. Nuria Brancaccio 477

206. Camilla Rosatelli 348

213. Tyra Caterina Grant 336

214. Silvia Ambrosio 334

271. Nicole Fosse Huergo 253

286. Jessica Pieri 233