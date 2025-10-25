Quando MotoGP e F1 oggi (26 ottobre): orari gare, programma TV8 e Sky

Oggi domenica 26 ottobre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP del Messico per quanto riguarda la F1 e GP di Malesia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Sepang e Città del Messico.

La gara della F1 è prevista alle ore 21.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 08.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi e gli appassionati non saranno costretti a fare delle scelte: sveglia all’alba per seguire le due ruote in terre asiatica e poi appuntamento in prima serata per lo spettacolo delle monoposto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle gare di F1 e MotoGP (oggi domenica 26 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale scritta su OA Sport. Prevista le differite per tutti gli eventi su TV8.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Domenica 26 ottobre

03.40-03.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

05.00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

06.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

08.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

21.00 F1, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 22.30, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 22.30, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 secondo i seguenti orari: Moto3 alle ore 11.05, Moto2 alle ore 12.20, MotoGP alle ore 14.05.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it secondo i seguenti orari: Moto3 alle ore 11.05, Moto2 alle ore 12.20, MotoGP alle ore 14.05.

Diretta Live testuale: OA Sport.