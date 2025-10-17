Quando MotoGP e F1 oggi (18 ottobre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Sabato 18 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla Sprint Race e alle qualifiche del GP di Australia per quanto riguarda la MotoGP, alla Sprint Race e alle qualifiche del GP degli USA per la F1. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Phillip Island e Austin.

I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il maggior numero possibile di punti nella gara veloce e poi battaglieranno per la griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani. I centauri della MotoGP cercheranno invece il miglior piazzamento sullo schieramento e poi nel pomeriggio si sfideranno nella gara veloce che metterà in palio punti pesanti per la classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle qualifiche e Sprint Race di F1 e delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP (sabato 18 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per le qualifiche di tutte le classi del Motomondiale e la Sprint Race della MotoGP, per la Sprint Race e le qualifiche della F1.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP 18 OTTOBRE

Sabato 18 ottobre

00.25-00.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

01.10-01.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

01.50-02.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

02.15-02.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

03.45-04.00 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

04.10-04.25 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

04.40-04.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

05.05-05.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

06.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

19.00 F1, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K TV8

23.00 F1, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K TV8

F1 E MOTOGP 18 OTTOBRE: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.