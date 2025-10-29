Quando gioca Jasmine Paolini alle WTA Finals? Definita la data del debutto: c’è la n.1 del mondo! Orario, tv, streaming

Jasmine Paolini esordirà alle WTA Finals nella giornata di domenica 2 novembre, affrontando la bielorussa Aryna Sabalenka. Debutto di fuoco per la fuoriclasse toscana, chiamata a fronteggiare la numero 1 del mondo sul cemento di Riad (Arabia Saudita), sede del torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici del circuito. Si preannuncia un impegno davvero improbo per la nostra portacolori, che ha vinto due volte contro la rivale (ma l’ultima nel 2022) su sette incontri disputati.

Nel 2025 si sono giocati un paio di precedenti, sempre in semifinale e sempre vinti da Sabalenka: 6-2, 6-2 a Miami e 7-5, 6-4 a Stoccarda. Si tratta di una sfida importante in ottica passaggio del turno, il girone in cui sono presenti anche le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula (attese a seguire dallo scontro diretto) si preannuncia molto complesso e la lotta per le prime due posizioni che promuovono alle semifinali sarà molto intensa.

L’appuntamento è per domenica 2 novembre, sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 13.00 e non incomincerà prima delle ore 15.00. Ad aprire il programma sarà il match di doppio tra la coppia composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe e il binomio formato dalle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Jasmine Paolini giocherà gli incontri successivi del round robin nelle giornate di martedì 4 novembre e giovedì 6 novembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Sabalenka, incontro valido per la fase a gironi delle WTA Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky (palinsesto dettagliato da definire) e su Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Riad sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-SABALENKA, WTA FINALS

Domenica 2 novembre

Secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 15.00 Jasmine Paolini vs Aryna Sabalenka

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocherà Dabrowski/Routliffe-Andreeva/Shnaider. Al termine, e non prima delle ore 15.00, toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-SABALENKA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.