Paolini-Tauson oggi, WTA Wuhan 2025: orario, tv, programma, streaming

Conquistare un successo di capitale importanza nella corsa verso quello che rappresenta il grande obiettivo del finale di stagione, ottenere il pass per le WTA Finals in programma a Riad, in Arabia Saudita, all’inizio del mese di novembre. Negli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan Jasmine Paolini affronta la danese Clara Tauson.

L’italiana, testa di serie numero 7, ha rimontato nei sedicesimi la padrona di casa Yue Yuan, al termine di un duello che ha superato le due ore di gioco. Per la giocatrice toscana è indispensabile andare più avanti possibile e raccogliere il maggior numero di risultati positivi per alimentare le proprie possibilità di accesso al torneo che mette a confronto le migliori otto giocatrici del ranking.

La grande rivale di Paolini in questa corsa è la kazaka Elena Rybakina, attesa a sua volta da all’impegnativo confronto con la ceca Linda Noskova. In caso di vittoria l’azzurra staccherà il pass per i quarti di finale, turno in cui affronterà la vincente del confronto tra la svizzera Belinda Bencic e la polacca Iga Swiatek, seconda favorita del tabellone.

La numero uno d’Italia dovrà però fare prima i conti con una rivale ostica. Clara Tauson, che fino ad ora ha superato la serba Olga Danilovic e poi la croata Antonia Ruzic, occupa infatti la posizione numero 12 del ranking WTA. Esiste un solo precedente tra le due giocatrici: nel primo turno del torneo di Pechino dello scorso anno Paolini si è aggiudicata l’intera posta in palio con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-4.

Il match tra Jasmine Paolini e Clara Tauson sarà il terzo del programma di giornata sul campo Centrale e inizierà non prima delle 08:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Supertennis, in diretta streaming su SkyGo, Now, supertennis.tv e SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-TAUSON, WTA WUHAN 2025

Giovedì 9 ottobre – Center

Dalle ore 05.00 italiane

Alexandrova [9]-Pegula (USA) [6]

Non prima delle ore 06.30 italiane

Sabalenka [1] -Samsonova [16]

Non prima delle ore 8.30 italiane

Paolini (ITA) [7]-Tauson (DEN) [10] Diretta tv su Sky Sport Uno, Sy Sport Tennis, Sky Sport Arena, Supertennis

Non prima delle ore 13.00 italiane

Bencic (SUI) [13]-Swiatek (POL) [2]

A seguire

Zhang (CHN) – Gauff (USA) [3]

