Su che canale vedere in tv Paolini-Gauff oggi, WTA Wuhan 2025: programma, canale esatto, streaming

Oggi, sabato 11 ottobre, Jasmine Paolini scenderà in campo nel WTA1000 di Wuhan per affrontare la statunitense Coco Gauff nelle semifinali del torneo asiatico. Sul cemento cinese l’azzurra va a caccia del pass per la finale, volendo dare continuità alle grandi prestazioni offerte in questo torneo.

Paolini viene dalla strepitosa partita disputata nei quarti di finale contro la n.2 del mondo, Iga Swiatek. Dopo aver perso sei match in altrettanti incontri con la polacca, la toscana è stata in grado di sfatare il tabù, dominando letteralmente la sua avversaria. Il punteggio di 6-1 6-2 parla chiaro. Nel penultimo atto servirà una replica.

Jasmine, infatti, dovrà esprimere un livello molto alto per piegare Gauff (n.3 WTA). La tennista degli States dal punto di vista fisico e sul lato del rovescio è una giocatrice molto forte, mentre dalla parte destra (dritto) fa più fatica. Un aspetto che l’azzurra dovrà tenere a mente, nella consapevolezza di essere riuscita a battare l’americana negli ultimi tre incroci.

La partita tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, valida per le semifinali del WTA1000 di Wuhan (Cina), andrà in scena quest'oggi non prima delle 11.00 italiane. La trasmissione televisiva sarà curata da SuperTennis HD e da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

PAOLINI-GAUFF OGGI WTA WUHAN 2025

Sabato 11 ottobre

CAMPO CENTRALE – Inizio alle 09.00 italiane

Tereza MIHALIKOVA SVK / Olivia NICHOLLS GBR vs Storm HUNTER AUS / Katerina SINIAKOVA CZE

Non prima delle 11.00 italiane

[3] Coco GAUFF USA vs [7] Jasmine PAOLINI ITA

Non prima delle 12.30 italiane

[1] Aryna SABALENKA vs [6] Jessica PEGULA USA

A seguire

[8] Anna DANILINA KAZ / Aleksandra KRUNIC SRB vs Laura SIEGEMUND GER / Fanny STOLLAR HUN

PROGRAMMA PAOLINI-GAUFF WTA WUHAN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW

