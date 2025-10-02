Pallanuoto femminile, Setterosa tra le teste di serie per il sorteggio degli Europei 2026: evitati Paesi Bassi, Spagna e Grecia

Oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 12.30 italiane, si terrà a Funchal, in Portogallo, il sorteggio dei gironi della prima fase degli Europei 2026 di pallanuoto femminile, che si svolgeranno nella città lusitana dal 26 gennaio al 5 febbraio: l’Italia sarà inserita in prima fascia.

Le sedici squadre qualificate saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre, ed in sede di sorteggio una Nazionale per ciascuna urna sarà inserita in ognuno dei gruppi: tra le teste di serie, oltre all’Italia, ci saranno Paesi Bassi, Spagna e Grecia.

In seconda fascia verranno inserite Ungheria, Francia, Gran Bretagna e Croazia, mentre nella terza urna saranno sorteggiate Portogallo, Germania, Serbia ed Israele, infine la quarta fascia sarà composta da Romania, Turchia, Svizzera, Slovacchia.

URNE SORTEGGIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Teste di serie: Paesi Bassi, Spagna, Grecia, Italia.

Seconda fascia: Ungheria, Francia, Gran Bretagna, Croazia.

Terza fascia: Portogallo, Germania, Serbia, Israele.

Quarta fascia: Romania, Turchia, Svizzera, Slovacchia.