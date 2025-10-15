Pallanuoto
Pallanuoto: AN Brescia corsara a Kotor, grande vittoria all’esordio in Champions League
Non solo Pro Recco. A completare una prima giornata trionfale in casa Italia nella Champions League di pallanuoto c’è anche il successo dell’AN Brescia. Trasferta vincente per la banda di Sandro Bovo in Montenegro: battuto il Primorac Kotor per 14-13 in una partita chiusa al photofinish.
Quarto periodo thrilling che ha visto salire in cattedra la squadra tricolore sul finale. Decisivi i giocatori azzurri: tre reti ciascuno per Ferrero, Gianazza e Balzarini.
Primorac Kotor – AN Brescia 13–14 (3–3; 4–4; 3–5; 3–2)
Primorac Kotor: Risticevic, Brguljan, S. Cetkovic 2, Inaba 1, Mrsic 4, Murisic 1, Vidovic, Vuckovic 1, Vico 2, Brkic 1, P. Cetkovic, Stanojevic 1, Pejovic, Perov.
AN Brescia: Baggi Necchi, Del Basso 1, Lodi, Ferrero 3, Popadic 2, Dolce 1, Gianazza 3, Alesiani, Viskovic, Casanova, Giri 1, Massenza Milani, Balzarini 3.