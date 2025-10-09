Olimpia Milano-AS Monaco oggi, Eurolega basket 2025: orario, tv, programma, streaming

Terzo appuntamento con l’Eurolega 2025-2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano primo impegno casalingo all’Unipol Forum di Assago, dove i biancorossi affronteranno oggi il Monaco. E dopo i ko subiti contro Partizan Belgrado e Tortona per i ragazzi di Ettore Messina è l’occasione di rialzare la testa.

L’Olimpia affronterà il terzo impegno, però, già in emergenza infortuni. Sicuro assente è Josh Nebo, con il centro che dopo i tanti problemi dell’anno scorso si è fermato di nuovo e resterà ai box ancora per qualche partita. In dubbio, ma che potrebbero essere disponibili almeno per qualche minuto, sono Shavon Shields, Lorenzo Brown e Vlatko Cancar, pedine fondamentali per Messina per correre in Europa.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago questa sera, giovedì 9 ottobre, alle ore 20:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla del debutto in Eurolega dell’Olimpia Milano.

