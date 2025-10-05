Dove vedere in tv la MotoGP oggi, GP Indonesia 2025: orario gara, streaming, differita TV8

Oggi, domenica 5 ottobre, andrà in scena il GP d’Indonesia, 18° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato del Mandalika assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri il romagnolo ha fatto centro con la sua Aprilia e le intenzioni sono quelle di replicare.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.00

Velocissimo l’alfiere della casa di Noale in tutto il fine-settimana. Fin dalle prove libere si è compreso che il feeling tra Bezzecchi e la pista indonesiana fosse molto speciale. La pole-position conquistata è stata una conferma e l’affermazione nella Sprint una conseguenza, nonostante uno start tutt’altro che positivo.

Sarà da capire se e quanto saprà reagire la Ducati ufficiale. Un fine-settimana da incubo per la squadra Factory di Borgo Panigale, con Marc Marquez insolitamente poco prestazionale e Francesco Bagnaia nuovamente in grande difficoltà dopo le soddisfazioni di Motegi (Giappone).

La domenica del GP di Mandalika (Indonesia) sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 5 ottobre (orari italiani)

Ore 04.40-04.50, MotoGP, Warm Up a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 06.00, Moto3, Gara a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 07.15, Moto2, Gara a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.00, MotoGP, Gara a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP (copertura completa); TV8 trasmetterà la differita delle gare delle tre classi e non il warm-up esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, Now; TV8.it trasmetterà la differita delle gare delle tre classi e non il warm-up esclusiva di Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 5 ottobre

Ore 11.00, Moto3, Gara a Mandalika (Indonesia) – Differita tv in chiaro

Ore 12.15, Moto2, Gara a Mandalika (Indonesia) – Differita tv in chiaro

Ore 13.55, MotoGP, Gara a Mandalika (Indonesia) – Differita tv in chiaro