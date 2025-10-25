Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 25 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione

Oggi sabato 25 ottobre va in scena la settima e ultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) la rassegna iridata si conclude con la disputa delle finalità di specialità e l’assegnazione di cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini. Chi riuscirà a trionfare e chi conquisterà le ambite medaglie nella chiusura di questa appassionante rassegna iridata in terra asiatica?

L’Italia potrà fare affidamento su tre carte di lusso: Carlo Macchini può seriamente puntare in alto alla sbarra, dopo che quattro anni fa chiuse al quarto posto vedendosi privato del bronzo per la regola dei pari meriti; Giulia Perotti e Tommaso Brugnami ricopriranno il ruolo di outsider tra corpo libero e volteggio, entrambi alla loro prima esperienza iridata e Campioni del Mondo juniores.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (sabato 25 ottobre) ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Sabato 25 ottobre

Ore 09.00 Volteggio maschile, finale (con Tommaso Brugnami)

A seguire (stimato ore 09.42) Trave, finale

A seguire (stimato ore 10.50) Parallele pari, finale

A seguire (stimato ore 11.30) Corpo libero, finale (con Giulia Perotti)

A seguire (stimato ore 12.19) Sbarra, finale (con Carlo Macchini)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 09.00 alle ore 09.50 e dalle ore 11.10 alle ore 12.50, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 in versione integrale, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.

ITALIANI IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Tommaso Brugnami (volteggio), Giulia Perotti (corpo libero), Carlo Macchini (sbarra).