Artistica

Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 25 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione

Stefano Villa

Pubblicato

11 minuti fa

il

Perotti / IPA Agency

Oggi sabato 25 ottobre va in scena la settima e ultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) la rassegna iridata si conclude con la disputa delle finalità di specialità e l’assegnazione di cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini. Chi riuscirà a trionfare e chi conquisterà le ambite medaglie nella chiusura di questa appassionante rassegna iridata in terra asiatica?

L’Italia potrà fare affidamento su tre carte di lusso: Carlo Macchini può seriamente puntare in alto alla sbarra, dopo che quattro anni fa chiuse al quarto posto vedendosi privato del bronzo per la regola dei pari meriti; Giulia Perotti e Tommaso Brugnami ricopriranno il ruolo di outsider tra corpo libero e volteggio, entrambi alla loro prima esperienza iridata e Campioni del Mondo juniores.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (sabato 25 ottobre) ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Sabato 25 ottobre

Ore 09.00 Volteggio maschile, finale (con Tommaso Brugnami)

A seguire (stimato ore 09.42) Trave, finale

A seguire (stimato ore 10.50) Parallele pari, finale

A seguire (stimato ore 11.30) Corpo libero, finale (con Giulia Perotti)

A seguire (stimato ore 12.19) Sbarra, finale (con Carlo Macchini)

PROGRAMMA MONDIALI  GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 09.00 alle ore 09.50 e dalle ore 11.10 alle ore 12.50, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 in versione integrale, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.

ITALIANI IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Tommaso Brugnami (volteggio), Giulia Perotti (corpo libero), Carlo Macchini (sbarra).

CLICCA QUI PER GLI ORDINI DI ROTAZIONE AI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA

Argomenti correlati:
Exit mobile version