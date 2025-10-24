Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 24 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione

Oggi venerdì 24 ottobre va in scena la sesta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) si disputano le finalità di specialità e si assegneranno cinque titoli: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. Chi riuscirà a trionfare e chi conquisterà le ambite medaglie nella penultima giornata di questa appassionante rassegna iridata in terra asiatica?

La russa Angelina Melnikova inseguirà il trionfo alla tavola dopo essersi imposta nel concorso generale individuale, mentre l’algerina Kaylia Nemour partirà con tutti i favori del pronostico sugli staggi. Al quadrato, invece, si preannuncia un serrato duello tra il britannico Jake Jarman e il filippino Carlos Yulo, mentre il pronostico al castello e al cavallo risulta complicato visto che dovrebbe regnare l’equilibrio. Purtroppo non ci saranno italiani in gara: bisognerà aspettare domani per Carlo Macchini, Tommaso Brugnami e Giulia Perotti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (giovedì 23 ottobre) ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Venerdì 24 ottobre

Ore 09.00 Corpo libero (maschile), finale

A seguire (stimato ore 09.37) Volteggio (femminile), finale

A seguire (stimato ore 10.40) Cavallo con maniglie, finale

A seguire (stimato ore 11.30) Parallele asimmetriche, finale

A seguire (stimato ore 12.12) Anelli, finale

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Non ci sono italiani in gara nella giornata odierna.