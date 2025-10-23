Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 23 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione

Oggi giovedì 23 ottobre va in scena la quinta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) si assegneranno le prime medaglie femminili di questa rassegna iridata: spazio alla finale del concorso generale individuale riservato alle donne, che incomincerà alle ore 13.30. Si preannuncia un all-around particolarmente serrato, avvincente ed equilibrato, al termine del quale verrà incoronata la nuova Reginetta della Polvere di Magnesio.

La russa Angelina Melnikova ha prevalso nel turno preliminare, al suo grande ritorno internazionale dopo quattro anni di assenza forzata. La 25enne ha un chiaro obiettivo: replicare il trionfo ottenuto a Kitakyushu nel 2021, dopo aver trascinato la sua Nazionale verso l’oro a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al netto di grossi errori, sembra che solo l’algerina Kaylia Nemour, Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche, possa concretamente impensierirla se troverà un buon doppio avvitamento al volteggio e una bella trave.

La giapponese Aiko Sugihara ha chiuso le qualifiche al secondo posto, ma la sua consistenza in una gara così importante è tutta da verificare. Nella mischia ci saranno anche la cinese Qingying Zhang, l’altra russa Liudmila Roshchina, le statunitensi Dulcy Caylor e Leanne Wong. La nostra Asia D’Amato, che in qualifica si è fermata al 13mo posto a causa di qualche errore di troppo, potrebbe essere un’autentica mina vagante e, in caso di gara precisa, potrebbe regalarsi qualcosa di importante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (giovedì 23 ottobre) ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Giovedì 23 ottobre

Ore 13.30 Concorso generale individuale femminile (all-around), finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Asia D’Amato.