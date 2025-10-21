Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 21 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione

Oggi martedì 21 ottobre va in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Spazio alle ultime sette suddivisioni delle qualificazioni femminili: dopo i tre gruppi esibitisi ieri sulla pedana di Jakarta (Indonesia), oggi si concluderà il turno preliminare e al termine avremo il quadro dettagliato delle ammessi alle varie finali (otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale). Grandissima attesa per l’Italia: il quartetto guidato dal DT Enrico Casella è stato inserito nella quinta suddivisione e dunque sarà in gara a partire dalle ore 06.30 italiane.

Asia D’Amato e Giulia Perotti incominceranno la loro avventura nel concorso generale individuale partendo dalle parallele asimmetriche, dove saranno affiancate anche da Chiara Barzasi. Si proseguirà poi nell’ordine con trave, corpo libero e volteggio: rivedremo Barzasi anche sui 10 cm, mentre Emma Fioravanti si cimenterà al quadrato e alla tavola. Le compagne di viaggio del quartetto tricolore saranno: Malesia e Svizzera (partenza dal volteggio), Francia e Vietnam (dalla trave), Islanda e Marocco (dal corpo libero).

Ci aspetterà una giornata intensissima, già a partire dalle ore 05.00 con la discesa in pedana degli USA: non ci saranno Biles, Lee e Carey, ma c’è grande attesa per vedere all’opera la scuola a stelle e strisce, che tra l’altro girerà insieme alla Gran Bretagna. Alle ore 06.30 la sveglia per l’Italia, poi due suddivisioni mattutine poco interessanti (anche se la Romania potrebbe stupire, il Belgio è senza Nina Derwael). Alle ore 11.30 scoccerà l’ora del Brasile di Flavia Saraiva, poi nel pomeriggio spazio alla Cina e agli Atleti Indipendenti, tra cui spicca l’attesissima russa Angelina Melnikova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (martedì 21 ottobre) ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Martedì 21 ottobre

05.00-06.15 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione (con USA, Gran Bretagna, Polonia, Nuova Zelanda, Croazia)

06.30-07.45 Qualificazioni femminili, quinta suddivisione (con ITALIA, Francia, Svizzera, Vietnam, Malesia, Islanda, Marocco)

08.30-09.45 Qualificazioni femminili, sesta suddivisione (con Australia, Belgio, Romania, Svezia, Egitto, Lettonia, Mongolia, Costa Rica)

10.00-11.15 Qualificazioni femminili, settima suddivisione (con Indonesia, Colombia, Filippine, Messico, Siria)

11.30-12.45 Qualificazioni femminili, ottava suddivisione (con Brasile, Ucraina, Norvegia, Qatar, India, Sudafrica, Cile)

13.30-14.45 Qualificazioni femminili, nona suddivisione (con Atleti Indipendenti 2, Bulgaria, Slovenia, Portogallo, Thailandia, Namibia)

15.00-16.15 Qualificazioni femminili, decima suddivisione (con Atleti Indipendenti 1, Cina, Spagna, Ungheria, Kazakhstan, Hong Kong, Cechia)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Chiara Barzasi (parallele asimmetriche e trave)

Asia D’Amato (concorso generale individuale)

Emma Fioravanti (volteggio e corpo libero)

Giulia Perotti (concorso generale individuale)