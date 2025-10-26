Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 26 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Si chiudono i battenti, è il momento del gran finale. I Mondiali di ciclismo su pista 2025, competizione che si svolge a Santiago del Cile, propongono infatti la quinta ed ultima giornata di gare. In palio gli ultimi cinque titoli di una rassegna che ha saputo regalare grandi emozioni.

In programma le finali per lo sprint maschile, il keirin femminile, la corsa a punti femminile, la corsa ad eliminazione maschile e la madison maschile, ultima corsa della competizione. Il Velodromo Peñalolen sarà la cornice nella quale, anche oggi, gli atleti si daranno battaglia per portare in alto la bandiera della nazione di appartenenza.

L’Italia affida le sue speranze di podio a Miriam Vece nel keirin e a Federica Venturelli nella corsa a punti femminile. In campo maschile scenderanno in pista Elia Viviani, atteso all’ultimo sussulto di una splendida carriera, nella corsa ad eliminazione ed il tandem Juan David Sierra-Davide Stella nella madison.

RaiSport + HD trasmetterà la quinta giornata di gare in diretta a partire dalle ore 17:30 e fino alle 21:20. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su Rai Play, Eurosport 2 e Dazn. OA Sport vi offrirà la diretta testuale dell’evento a partire dalla prima gara della sessione mattutina.

ITALIANI IN GARA

16:00 – 17:11

M – Sprint Semifinali (1ª e 2ª prova)

W – Keirin 1° turno (Miriam Vece)

W – Keirin Ripescaggi

M – Sprint Semifinali (bella)

18:30 – 22:18

W – Keirin 2° turno

M – Sprint – Finali (1ª prova)

W – Corsa a punti 25 km – Finale (Federica Venturelli)

W – Keirin 3° turno

M – Eliminazione – Finale (Elia Viviani)

M – Sprint – Finali (2ª prova)

W – Corsa a punti – Premiazione

M – Eliminazione – Premiazione

W – Keirin – Finale (7–12)

W – Keirin – Finale (1–6)

M – Sprint – Finale (bella)

W – Keirin – Premiazione

M – Madison 50 km – Finale (Juan David Sierra, Davide Stella)

M – Sprint – Premiazione

M – Madison – Premiazione

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 17.30 alle 21.20

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, dalle 17.20 anche su Eurosport 2 HD, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport