Max Verstappen vince la Sprint di Austin, doppio ritiro per le McLaren! Ferrari ai piedi del podio

Max Verstappen sfrutta il patatrac dei piloti McLaren in partenza e vince la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, valevole come diciannovesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse della Red Bull continua a sognare dunque un’incredibile rimonta in campionato per provare a giocarsi fino in fondo la possibilità di conquistare il quinto titolo iridato consecutivo.

Verstappen, scattato dalla pole position al COTA di Austin, ha avuto uno spunto perfetto al via difendendo la prima posizione e mettendosi al riparo dall’attacco delle monoposto color papaya, che non sono uscite indenni da curva 1 dovendo ritirarsi in seguito ad una carambola generata dal contatto tra Oscar Piastri (che ha provato ad attaccare il compagno di squadra Lando Norris con un incrocio di traiettoria) e la Sauber di Nico Hulkenberg.

Il quattro volte campione del mondo, alla ripartenza dopo la Safety Car, ha poi rispedito al mittente il disperato tentativo di sorpasso del britannico George Russell, che si è dovuto accontentare della seconda piazza con la Mercedes. Terzo posto insperato alla vigilia per la Williams con lo spagnolo Carlos Sainz, che ha preceduto al traguardo le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, tutti piloti che hanno beneficiato del caos in partenza per guadagnare diverse posizioni.

Stesso discorso per la Williams di Alex Albon (6°) e soprattutto per la Red Bull di Yuki Tsunoda, risalito addirittura dal 18° al 7° posto, mentre la zona punti della Sprint texana è stata chiusa dalla Mercedes del rookie italiano Kimi Antonelli in seguito alla penalità di 10 secondi comminata alla Haas di Oliver Bearman per aver resistito all’attacco del bolognese oltrepassando i limiti della pista.

Il doppio ritiro delle McLaren ricompatta ulteriormente la classifica generale, con Piastri sempre leader del Mondiale a +22 su Norris e +55 su Verstappen, che ha guadagnato 8 punti in un colpo solo su entrambi i driver del team di Woking in attesa della gara domenicale in cui verrà assegnato punteggio pieno.

CLASSIFICA SPRINT GP USA 2025 F1

1 Max Verstappen Red Bull Racing

2 George Russell Mercedes +0.395

3 Carlos Sainz Williams +0.791

4 Lewis Hamilton Ferrari +1.224

5 Charles Leclerc Ferrari +1.825

6 Alexander Albon Williams +2.576

7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +2.976

8 Kimi Antonelli Mercedes +4.147

9 Liam Lawson Racing Bulls +4.804

10 Pierre Gasly Alpine +5.126

11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +5.649

12 Isack Hadjar Racing Bulls +6.228

13 Nico Hulkenberg Kick Sauber +6.624

14 Franco Colapinto Alpine +8.006

15 Oliver BearmanHaas F1 Team +13.576 * penalizzato di 10 secondi

RIT Esteban Ocon Haas F1 Team ritiro

RIT Lance Stroll Aston Martin ritiro

RIT Oscar Piastri McLaren ritiro

RIT Lando Norris McLaren ritiro

RIT Fernando Alonso Aston Martin ritiro