Lotta, i convocati dell’Italia per i Mondiali U23: 14 azzurrini a Novi Sad, c’è Aurora Russo

A Novi Sad, in Serbia, si disputeranno i Mondiali Under 23 2025 di lotta, in programma da lunedì 20 a lunedì 27 ottobre: saranno al via nel complesso 691 atleti, suddivisi tra stile libero (242), greco-romana (255) e femminile (194). Nelle prime giornate spazio alla greco-romana, seguita dalla femminile ed infine dallo stile libero.

Anche l’Italia sarà presente nella rassegna iridata di categoria, con 14 atleti: nello stile libero saranno al via Simone Piroddu (57 kg), Mattia Bientinesi (65 kg), Luca Finizio (74 kg), Gabriele Niccolini (86 kg) e Alessandro Scaramella (125 kg), mentre nella greco-romana toccherà a Tommaso Bosi (60 kg), Andrea Setti (67 kg) e Leon Rivalta (87 kg), infine nella femminile saranno in gara Maria Ferone (53 kg), Aurora Russo (59 kg), Immacolata Danise (62 kg), Bianca Contrafatto (65 kg), Laura Godino (68 kg) e Vincenza Amendola (72 kg).

IL CALENDARIO DEGLI ITALIANI (ELIMINATORIE)

Lunedì 20: Leon Rivalta

Martedì 21: Andrea Setti

Mercoledì 22: Tommaso Bosi, Vincenza Amendola

Giovedì 23: Bianca Contrafatto, Laura Godino

Venerdì 24: Maria Ferone, Aurora Russo, Immacolata Danise, Luca Finizio

Sabato 25: Simone Piroddu, Alessandro Scaramella

Domenica 26: Mattia Bientinesi, Gabriele Niccolini