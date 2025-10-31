Lorenzo Bonicelli torna sui social: “Insieme a voi. Grazie”. La foto dopo il brutto infortunio

Lorenzo Bonicelli ha postato una foto sul suo profilo Instagram, accompagnata da un semplice messaggio: “Insieme a voi. Grazie“. Il ginnasta è tornato a pubblicare sui social dopo il grave incidente avvenuto in estate durante le Universiadi, ringraziando chi lo ha sostenuto e supportato in questi durissimi mesi (sono tra l’altro stati raccolti 174.000 euro su una piattaforma di crowfunding).

La foto lo ritrae su una sedia a rotelle, con indosso una felpa e la tuta della Nazionale. Sul volto del giovane ginnasta, che lo scorso 23 luglio cadde durante l’esercizio agli anelli e fu sottoposto a un intervento d’urgenza in Germania, si vede un bel sorriso. L’atleta, che venne risvegliato dal coma farmacologico lo scorso 7 agosto e venne trasferito in Italia, ha saluto alzando le braccia.

Il lungo percorso di riabilitazione è in corso, al momento Lorenzo Bonicelli si trova presso l’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda a Milano, dove tra l’altro aveva ricevuto la visita dei compagni di Nazionale alla vigilia dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica.