LIVE Veneto Classic 2025 in DIRETTA: si chiude la stagione, incertezza senza Del Toro

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Veneto Classic 2025, con la partenza da Soave e l’arrivo a Bassano del Grappa.

La corsa prevede 180.5 km, con il percorso molto simile a quello dello scorso anno. Dopo 70 km in linea (con qualche sali e scendi) i corridori affronteranno per la prima volta l’ormai consueta salita de La Tisa (330 metri al 15.2% in pavé). Scollinata l’ascesa i corridori entreranno nel primo circuito di giornata, di 12.6 km con il GPM de La Rosina (2.1 km al 6.5%), che sarà ripetuto due volte. Il gruppo affronterà, poi, nuovamente La Tisa ed entreranno nel secondo circuito di giornata. Quest’ultimo è di 12.4 km, comprende la scalata de La Tisa, sarà affrontato quattro volte e terminerà a sedici dal traguardo. I ciclisti, infine, scaleranno il muro sterrato della Diesel Farm (1,3 km al 10.9%) e lo strappo di Contrà Soarda (400 metri al 13%), e l’arrivo in Piazza della Libertà sarà in leggera salita.

Con l’assenza di Del Toro, grande protagonista delle corse italiane, la corsa potrebbe essere più aperta. Vedremo dunque cosa vorrà fare l’UAE. Ormai lo sappiamo, la squadra emiratina corre sempre per vincere e oggi proverà a raggiungere il 96esimo trionfo stagionale. Il favorito per la vittoria diventa, dunque, Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG). Il belga quest’anno ha già raccolto due successi e oggi proverà a siglare il terzo. Attenzione, anche, ad altri uomini della stessa squadra come Pavel Sivakov, Antonio Morgado, Alessandro Covi e Florian Vermeersch.

Il principale rivale per la vittoria è Christian Scaroni (XDS Astana Team). L’azzurro sta disputando la miglior stagione della carriera, con cinque delle sette vittorie totali conquistate quest’anno (tra cui spicca la vittoria della 16esima tappa del Giro d’Italia). Il bresciano viene dal quindicesimo posto a il Lombardia e dalla medaglia di legno agli Europei che confermano la forma fisica del corridore dell’Astana.

Attenzione a Romain Grégoire (Groupama FDJ). Il 22enne francese si adatta bene a questo tipo di percorsi, in stagione ha ottenuto sei successi e vedremo se oggi proverà a ritoccare il palmarès personale. Alex Aramburu (Cofidis), Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta), Marc Hirshi (Tudor Pro Cycling Team) sono gli altri candidati per la vittoria finale.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE della Veneto Classic 2025. La partenza è prevista per le 13:00. Buon divertimento!