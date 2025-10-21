LIVE Union SG-Inter, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: belgi da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Union SG-Inter, Champions League calcio in DIRETTA, Chivu punta dritto alla vittoria ma attenzione alla squadra belga.

Da una trasferta a un’altra partita fuori casa. Dal campionato alla coppa dalle grandi orecchie, ossia la Champions League. Dopo la vittoria di misura ricavata a Roma, l’Inter torna in Europa per sfidare l’Union Saint-Gilloise nel terzo match della Fase Campionato della Champions League.

La rosa di Cristian Chivu è attualmente a punteggio pieno nel gruppo, avendo vinto in tranquillità le prime due sfide: 2-0 in casa dell’Ajax prima, 3-0 contro lo Slavia Praga dopo allo stadio Giuseppe Meazza. L’Union SG ha invece iniziato un cammino a due tinte, con un successo 3-1 in casa del PSV al debutto prima di essere distrutta in casa (0-4) dalla compagine inglese del Newcastle.

La rosa fiamminga ha cambiato tecnico da poco, affidandosi a David Hubert al posto di Sebastien Pocognoli, andato al Monaco. Attualmente è prima in classifica nel campionato nazionale e nel fine settimana ha battuto 3-1 lo Charleroi.

Previste diverse modifiche nell’undici titolare dell’allenatore Chivu, che non avrà ancora a pieno regime Thuram: Lautaro Martinez potrebbe andare addirittura in panchina per subentrare nella ripresa, pronto Pio Esposito per far coppia con l’ex Parma, Bonny. In porta confermato Sommer, panchina per Martinez. Disponibile De Vrij in difesa al posto di Acerbi e Frattesi e Sucic in mediana: a riposare dovrebbero essere Barella e Mkhitaryan.

Probabili formazioni

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang; El Hadj, David; Rodriguez. All. Hubert

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu

Calcio d'inizio alle ore 21.00