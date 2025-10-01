LIVE Sinner-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: si parte con l’americano al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40-15 Prima vincente dell’americano.

30-15 Fuori misura il dritto incrociato dell’italiano.

15-15 Secondo doppio fallo del tennista di Irvine.

15-0 Dritto lungolinea in corsa vincente dello statunitense.

2-0 Game Sinner. In corridoio il dritto incrociato di Tien, che torna ora alla battuta.

40-30 Palla corta di Jannik che diviene un assist per l’avversario.

40-15 ACE Sinner!

30-15 Prima esterna solida dell’altoatesino.

15-15 Scappa via il dritto in avanzamento di Sinner.

15-0 Servizio vincente dell’italiano.

1-0 BREAK SINNER! Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio di Tien.

30-40 E’ lunga la risposta di dritto del numero 2 ATP.

15-40 Jannik perde il controllo del dritto.

0-40 Tre palle break Sinner. Altro dritto anomalo potentissimo dell’azzurro.

0-30 In progressione l’altoatesino chiude con il dritto inside out vincente.

0-15 Si parte con il doppio fallo dello statunitense.

PRIMO SET

8:07 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’americano al servizio.

8:04 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jannik Sinner e Learner Tien.

7:59 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti del match.

7:54 Per Jannik Sinner l’opportunità di accorciare in classifica su Carlos Alcaraz. Portando a casa il titolo l’azzurro si riporterebbe a 590 punti dall’iberico, che salterà il Masters 1000 di Shanghai.

7:49 Primo confronto diretto in assoluto tra i due con il next gen statunitense giunto alla sua prima finalissima in carriera.

7:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Tien. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due giocatori.

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’emergente americano Learner Tien. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti con l’azzurro che testerà uno dei prospetti della next gen che nel corso del torneo ha eliminato ben due italiani. Il numero 2 ATP deve inoltre rispondere al suo rivale Carlos Alcaraz, vincitore in quel di Tokyo.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione della sconfitta in finale agli US Open. Smarrita la prima casella del ranking ATP l’italiano ha in mente i suoi obiettivi futuri senza l’ossessione di ritrovare velocemente la vetta. All’esordio ha superato in scioltezza il veterano croato Cilic per poi concedere un set al francese Atmane e ritrovare il percorso netto sconfiggendo l’ungherese Marozsan. In semifinale ha battuto per l’undicesima volta consecutiva l’australiano De Minaur.

Dal canto suo Tien, diciannovenne di Irvine (California, Stati Uniti d’America), è giunto all’ultimo atto del torneo cinese mettendo a segno delle vittorie di spessore. Superati nell’ordine l’argentino Cerundolo, gli azzurri Cobolli e Musetti, ed il russo Medvedev. Il mancino statunitense dalla prossima settimana irromperà nella top 50, ma l’impressione è che questo possa essere solo uno dei passi di una carriera che promette scintille.

La finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’emergente americano Learner Tien inizierà alle 8.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!