LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il n.2 in campo nel pomeriggio dopo Djokovic

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra l’italiano Jannik Sinner e l’olandese Tallon Griekspoor, valido per il terzo turno dell’ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno con l’ultimo che inizierà tra alcune settimane e che verrà disputato a Parigi-Bercy. Il campione altoatesino parte favorito nello scontro con il suo avversario, contro il quale non ha mai perso in carriera su ben sei inconti.

Il percorso di Sinner in questa edizione dell’ATP di Shanghai al momento è stata segnata dall’unico match svolto: parliamo dell’incontro di ieri contro Daniel Altmaier, tennista tedesco contro il quale l’azzurro ha vinto 2-0 (6-3, 6-3). Ricordiamo che il numero 2 al mondo, da poco superato dallo spagnolo Carlos Alcaraz che si è preso la prima posizione in classifica, ha già iniziato lo swing asiatico in Cina, trionfando all’ATP 500 di Pechino, visto che in finale ha battuto lo statunitense Learner Tien 2-0 (6-2, 6-2).

Anche Griekspoor ha giocato solo un match a Shanghai grazie al bye nel primo turno concessogli dalla classifica, come anche è successo al nostro Sinner: l’olandese ha giocato e vinto il suo secondo turno contro lo statunitense Jenson Brooksby (6-1, 1-6, 6-1), interrompendo una striscia di sette sconfitte consecutive. Griekspoor sta affrontando una vera e propria crisi da quando è iniziata la stagione del cemento americano e che sta continuando anche in Asia.

L’ultima volta che Sinner e Griekspoor si sono affrontati, fu l’azzurro a trionfare 2-0 (7-6, 6-2), consegnando all’Italia il tie decisivo per vincere la seconda Coppa Davis consecutiva, il 24 novembre 2024. Come detto, l’olandese non ha mai vinto contro il nostro campione ma ciò non deve far abbassarci la guardia vista la conosciuta pericolosità del numero 31 al mondo. Il match sarà il secondo del programma serale del campo centrale che inizierà alle 12.30 con l’incontro tra il tedesco Yannick Hanfmann e il serbo Novak Djokovic, primo avversario di Sinner nel suo lato di tabellone. Segui la partita con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!