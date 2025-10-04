LIVE Sinner-Altmaier, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: servirà aspettare l’ora di pranzo

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier, valido per il secondo turno dell’ATP di Shanghai, penultima competizione del circuito dei Masters 1000, con l’ultimo tornei di questa categoria che verrà giocato tra poche settimane a Parigi-Bercy. L’azzurro, favorito per la vittoria finale del match contro il tedesco, cerca l’attesa rivincita dalla sconfitta che Altmaier gli inflisse al Rolland Garros del 2023, vincendo per 3-2 (6-7, 7-6, 1-6, 7-6, 7-5). Una sconfitta che per Sinner fu durissima, ma che possiamo considerare come una delle prime grandi svolte della sua carriera.

Jannik fa il suo esordio in questa edizione dell’ATP di Shaghai visto che, grazie al bye concessogli dal fatto che è la seconda testa di serie del tabellone principale, non ha giocato il primo turno. Il nostro fenomeno azzurro viene dall’ottimo torneo disputato all’ATP 500 di Pechino, che ha vinto in finale contro Learner Tien per 2-0 (6-2, 6-2), portando a casa il ventunesimo titolo in carriera a livello ATP.

Per quanto riguarda Altmaier, da numero 50 nel ranking ATP ha avuto accesso al tabellone principale del torneo senza passare dalle qualificazioni. Nel primo e per ora unico turno che ha giocato, il tedesco ha affrontato e battuto Tristan Schoolkate per 2-0 (6-3, 6-4), in un match vinto agilmente in 1 ora e 23 minuti.

Il match tra Sinner e Altmaier sarà il primo della sessione serale sullo Stadium Court, campo centrale del torneo, e inizierà non prima delle 12.30 (orario italiano), con il programma generale che inizierà alle 6.30 con i match tra Camilo Ugo Carabelli e Alexander De Minaur, seguiti da Alexander Zverev e Valentin Royer. Segui con noi il match dell’azzurro, con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!