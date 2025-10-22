LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: super sfida tra Antropova ed Egonu!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, valida per la Serie A1 del campionato femminile di pallavolo. L’incontro si preannuncia essere scoppiettante ed è difficile affermare con certezza il nome di una squadra favorita rispetto all’altra: forse, visto lo stato di forma, la squadra di Paola Egonu, fresca vincitrice della Supercoppa italiana contro l’Imoco Volley Conegliano.

L’inizio di stagione di Scandicci non è stato dei migliori: dopo le vittorie nelle prime due giornate rispettivamente per 1-3 nel campo del Monviso e per 3-1 contro Perugia è arrivata la pesantissima sconfitta subita nel campo di Cuneo per 3-0. Nell’ultima giornata è arrivata la vittoria nel derby contro Firenze ma solo al quinto set, con la squadra dell’italiana Ekaterina Antropova che ha vinto 3-2.

Per quanto riguarda Milano, invece, l’esordio in campionato è stato agevole in casa contro Bergamo, match dove hanno trionfato per 3-0. Successivamente, è arrivata la prima sconfitta stagionale in campionato per 3-2 contro Chieri, per poi riprendersi, vincendo 3-1 con il Vallefoglia. Tuttavia, pur avendo iniziato in maniera turbolenta il campionato, la squadra di Lavarini è riuscita a vincere il primo trofeo stagionale: la già citata Supercoppa italiana, vinta 3-2 contro Conegliano.

Il match tra Scandicci e Milano inizierà alle 20.30 e verrà giocato al Pala Big Mat di Firenze: gli arbitri di gara scelti sono Antonella Verrascina come primo, Andrea Puecher come secondo e Yuri Armelani al videocheck. Segui con noi il big match valido per la tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, con la cronaca di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento!