LIVE Paris-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta piena di insidie

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Paris-Virtus Bologna, terza giornata dell’Eurolega di basket 2026. Seconda trasferta consecutiva in Europa per i bianconeri, che puntano al pronto riscatto per non scivolare in classifica nonostante la stagione continentale sia appena iniziata.

Le V-nere hanno finora un bilancio di un successo ed un ko dopo le prime due uscite: dopo la vittoria al debutto contro il Real Madrid dell’ex Sergio Scariolo (74-68) i bolognesi hanno ceduto in casa del Valencia per 103-94 nonostante i 24 punti di Matt Morgan e i 15 equamente divisi tra Carsen Edwards e Derrick Alston Jr, con Saliou Niang che si è ben comportato soprattutto contro i ‘Blancos’ (12 punti).

Stessa situazione anche per il Paris Basketball, allenato quest’anno dall’italiano Francesco Tabellini che ha preso il posto di Tiago Splitter (campione NBA da giocatore nel 2014 con i San Antonio Spurs insieme a Marco Belinelli), che ha iniziato il cammino in Eurolega con una sconfitta esterna contro i campioni in carica del Fenerbahce Istanbul (96-77) piegando poi la resistenza del Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado (Serbia) con 21 punti di Nadir Hifi e 15 di Justin Robinson.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Adidas Arena di Parigi (Francia) alle ore 20:45. Diretta TV disponibile su Sky Sport Basket (canale 205) mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Paris-Virtus Bologna!