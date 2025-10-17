LIVE Paolini-Rybakina, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: appassionante scontro diretto che vale le Finals!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’azzurra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina, incontro valido per la semifinale del WTA 500 di Ningbo, con la nostra campionessa che giocherà un vero e proprio scontro diretto con la tennista kazaka per raggiungere matematicamente la qualificazione per le WTA Finals di Ryiad che inizieranno nelle prossime settimane.

Il percorso dell’azzurra nel torneo cinese è iniziato al secondo turno grazie al bye ottenuto per via della classifica, visto che Paolini è la seconda testa di serie nel tabellone: agli ottavi di finale di Ningbo, la campionessa italiana ha incontrato e sconfitto 2-0 (6-2, 7-5) la russa Veronika Kudermetova, per poi sconfiggere anche la svizzera Belinda Bencic ai quarti, 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) dopo 3 ore e 13 minuti di match.

Per quanto riguarda Rybakina, la kazaka, anche lei partita dagli ottavi di finale, ha battuto l’ucraina Dayana Yastemska 2-1 (6-4, 6-7, 6-3), per poi superare agilmente l’australiana Ajla Tomljanovic 2-0 (6-2, 6-0). La numero 9 al mondo, forse, parte avvantaggiata rispetto alla nostra Paolini per la vittoria finale del match visto che l’azzurra viene da un ultimo match molto più tosto fisicamente e mentalmente rispetto alla sua rivale in classifica Race.

Il match tra Paolini e Rybakina sarà il secondo sul campo centrale del WTA 500 di Ningbo, con il programma che partirà alle 7.00 (orario italiano, in Cina saranno le 13.00) con la partita di doppio tra la coppia composta da taiwanese Su-Wei Hsieh e la ceca Katerina Siniakova che sfideranno la statunitense Nicole Melichar-Martinez e la russa Liudmila Samsonova. L’incontro dell’azzurra non inizierà prima delle 9.00. Segui il suo incontro con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento e forza Jasmine!