LIVE Nardi-Mpetshi Perricard 3-6 6-7, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il francese vola al terzo round, l’azzurro combatte nel secondo set ma ha la peggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.46 Il problema di Nardi è nell’essere troppo silenzioso, soprattutto contro avversari come Mpetshi Perricard che per andare in difficoltà basta essere abbastanza aggressivi per insinuargli nella testa le incertezze nel suo gioco. Purtroppo, il nostro Luca, elegante sia nel gioco che nell’atteggiamento in campo, al momento non è quel tipo di giocatore anche se l’aggressività mentale è un elemento allenabile e nel quale sicuramente migliorerà: il talento c’è, il tempo per crescere pure. Grazie mille per averci seguito. Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Alla prossima, con altri eventi sportivi!

12.42 Con la prima in campo Mpetshi Perricard è stato quasi invalicabile con il 70% e il 78% di punti raccolti con questo colpo, mentre Nardi con un servizio del 58% raccoglie 62%. La differenza è stata pochissima, con il nostro azzurro che ha perso due game ingenui dove è stato troppo falloso: onestamente, rispetto alla prima palla dove il francese per qualità è il migliore al mondo, forse, Nardi non ha nulla da invidiare ad un giocatore che ha una classifica molto più alta della sua.

6-7 (4) FINISCE QUI! Vince Mpetshi Perricard in due set, con il secondo parziale che è stato molto più lottato del primo: il terzo match point è quello giusto per il francese che vola al terzo turno.

Seconda palla.

4-6 Non si distrae Mpetshi Perricard e trova il servizio vincente: due match point.

12.38 Nardi vuole cambiare le scarpe prima del servizio del francese: onestamente, non proprio un atteggiamento correttissimo del nostro azzurro e, infatti, Mpetshi Perricard non sembra essere contentissimo.

Serve il francese.

4-5 In rete il rovescio di Nardi. Mpetshi Perricard torna a servire per il match.

Seconda palla.

4-4 Mpetshi Perricard recupera il mini break con una grande accelerazione di dritto lungolinea.

Seconda palla. Punto importante.

Serve Nardi che deve gestire un mini break.

4-3 Servizio vincente di Mpetshi Perricard.

Seconda.

4-2 Mini break Nardi! Errore di rovescio lungolinea di Mpetshi Perricard!

Serve Mpetshi Perricard.

3-2 Bravissimo Nardi a sfondare con il dritto, dopo le tante difese del francese!!

Seconda palla.

2-2 Prima vincente anche per Luca!!

Serbe Nardi.

1-2 Che volée di Mpetshi Perricard, bravissimo il francese.

1-1 Prima vincente del francese.

Serve Mpetshi Perricard.

1-0 Esce di pochissimo il lob di Mpetshi Perricard, bene per Nardi.

Serve Nardi.

6-6 SI VA AL TIE BREAK!

Seconda.

A-40 Servizio e dritto.

40-40 Sbaglia con il dritto Mpetshi Perricard, game in parità da 40-0!!

Seconda palla.

40-30 Nardi risponde bene e sbaglia la volée il francese.

40-15 Prima vincente di Nardi che non vuole mollare il game.

Seconda palla.

40-0 Palla corta ottima di Mpetshi Perricard.

30-0 Volée vincente del francese.

15-0 Servizio e dritto di Mpetshi Perricard, che ritrova la prima palla.

6-5 GAME NARDI!! L’azzurro va in vantaggio con un ottimo servizio, mettendo a segno anche i primi due ace del suo match. Partita ufficialmente riaperta.

40-15 Dritto lungolinea vincente di Mpetshi Perricard.

40-0 Secondo ace di fila per l’azzurro, sarebbe fondamentale se avesse sbloccato questo colpo.

30-0 Primo ace del match per Nardi, importantissimo.

15-0 Non passa il rovescio di Mpetshi Perricard.

5-5 CONTRO BREAK NARDI!! L’azzurro annulla match point a Mpetshi Perricard e ottiene il break che ha meritato di avere. La partita non è finita.

Seconda palla, occhio.

40-A Esce lo slice di Mpetshi Perricard dopo l’ottima risposta di Nardi, altra palla break ma non bisogna fare errori adesso.

40-40 Stecca con il rovescio, si allunga il game: Mpetshi Perricard è teso.

Seconda palla.

A-40 Erroraccio di dritto di Nardi che forse ha regalato il match al francese. Male male qui il pesarese.

Seconda palla.

40-40 Nardi annulla il match point con l’intuizione del passante indifendibile per il francese.

A-40 Prima vincente, match point.

40-40 Ancora una prima palla ad annullare la quarta palla break di Nardi. Bravo il francese.

30-40 Esce il dritto rischioso del francese. Palla break importantissima per Nardi che può tornare nel match.

30-30 Prima vincente di Mpetshi Perricard.

15-30 Altro errore del francese, che manda in rete il dritto.

Seconda.

15-15 Non trova il campo la volée agevole di Mpetshi Perricard.

15-0 Esce la risposta di Nardi.

Seconda palla.

4-5 GAME NARDI. Stecca il rovescio Mpetshi Perricard e regala all’azzurro il quarto game del suo set, ma adesso servirà per vincere il match.

Seconda palla.

40-30 In rete il rovescio di Nardi.

Seconda.

40-15 Ottima risposta di Mpetshi Perricard, con Nardi che non ha il tempo di organizzare il colpo.

Seconda palla.

40-0 Prima vincente, con Mpetshi Perricard che sta facendo scivolare il game.

30-0 Dritto vincente dell’azzurro.

15-0 Rovescio vincente di Nardi.

3-5 GAME MPETSHI PERRICARD. Non concede nulla il francese, si mette male per Nardi.

40-15 In rete la risposta di Nardi.

Seconda palla.

30-15 Smash vincente di Mpetshi Perricard.

15-15 Ace del francese.

0-15 Grandissima difesa di Nardi, con Mpetshi Perricard che manda in rete lo smash.

3-4 GAME NARDI. Ottimo servizio mantenuto dall’azzurro che adesso deve sperare in una mano del francese per ottenere in contro break.

Seconda palla.

40-15 Prima vincente.

30-15 Grande palla corta di Nardi.

Seconda palla.

15-15 Errore di dritto dell’azzurro.

15-0 Prima vincente di Nardi.

2-4 GAME MPETSHI PERRICARD. Tre prime vincenti e un gradissimo punto per il francese che porta a casa un altro facile gioco al servizio.

40-15 Non resta in campo la risposta di Nardi.

30-15 Che punto che ha vinto il francese in difesa! Bravissimo Mpetshi Perricard a reggere ai colpi di Nardi, chiudendo il quindici con un grandissimo passante di rovescio a una mano.

15-15 In rete il dritto di Mpetshi Perricard.

15-0 Servizio vincente.

2-3 GAME NARDI. Giocando un buon game, Nardi mantiene il servizio ma c’è ancora un break da rimontare.

40-30 Altro gratuito di rovescio in uscita dal servizio concesso da Nardi.

Seconda palla.

40-15 Esce il rovescio del francese.

30-15 Non resta in campo la difesa di Mpetshi Perricard.

15-15 Prova a spingere con il dritto l’azzurro ma non trova il campo.

15-0 Ottimo dritto di Nardi.

1-3 GAME MPETSHI PERRICARD. Altro servizio mantenuto agilmente dal francese che con la prima in campo è inscalfibile.

40-15 Non resta in campo la risposta di Nardi.

30-15 Decimo ace del francese.

15-15 Prima vincente di Mpetshi Perricard.

0-15 Ottima risposta di Nardi che trova il dritto vincente.

Seconda.

1-2 BREAK MPETSHI PERRICARD. Quando può, il francese è sempre aggressivo in risposta e Nardi sta concedendo tutto il campo del mondo al suo avversario. Troppi errori dell’azzurro che perde il servizio anche nel secondo set.

Seconda palla, ancora.

15-40 Volée alta vincente di Nardi dopo il grande impegno difensivo di Mpetshi Perricard.

Seconda palla, è durissima.

0-40 Stecca con il dritto il pesarese, tre palle break di Mpetshi Perricard. Disastro.

0-30 Mpetshi Perricard è aggressivo in risposta e Nardi sbaglia con il colpo in uscita dal servizio.

Seconda palla.

0-15 Brutto errore di rovescio in uscita dal servizio.

1-1 GAME MPETSHI PERRICARD. Senza problemi, anche il francese mantiene il primo servizio del suo set.

Seconda palla.

40-0 Rovescio lungolinea vincente.

30-0 Servizio e dritto del francese.

15-0 Nono ace di Mpetshi Perricard.

1-0 GAME NARDI. Senza continuità al servizio e con la prima palla sparita per il momento, l’azzurro porta a casa il primo game del suo set.

Seconda palla, la prima non c’è.

A-40 Non riesce il passante a Mpetshi Perricard, con Nardi che è bravo a tenerlo lontano dalla riga di fondo.

Seconda palla.

40-40 Errore con il dritto in uscita dal servizio. Game ai vantaggi, fondamentale tenere il servizio.

40-30 Non resta in campo la volée del francese, con Nardi che ha cercato la figura.

Seconda palla, ancora.

30-30 Risposta vincente di Mpetshi Perricard.

Seconda palla.

30-15 Scappa via il dritto del francese.

Seconda palla.

15-15 Esce la risposta di Mpetshi Perricard.

Seconda.

0-15 Non inizia bene l’azzurro che spara fuori un dritto semplicissimo.

INIZIA IL SECONDO SET, SERVE NARDI.

3-6 SET MPETSHI PERRICARD. Il primo parziale è del francese con il sesto game che è stato nocivo per Nardi, che invece ha giocato allo stesso livello dell’avversario. Peccato anche per il primo gioco del set dove Mpetshi Perricard ha annullato due palle break grazie al servizio. La differenza tra i due non è netta, anzi: si può costruire la rimonta.

A-40 Terzo ace di Mpetshi Perricard. Altro set point.

40-40 Recupero pazzesco di slice di Nardi, Mpetshi Perricard manda la palla in rete.

A-40 Altro ace di Mpetshi Perricard e primo set point.

40-40 Ace del francese, non ci voleva.

30-40 Capisce le intenzioni del serve and volley di Mpetshi Perricard e Nardi gli fa sbagliare la volée. Palla break importantissima.

Ancora seconda.

30-30 Tira anche la seconda Mpetshi Perricard e trova il dritto che atterra sulla riga, che rischio del francese.

Di nuovo seconda.

15-30 Bravo Mpetshi Perricard a chiudere con la pesantezza del suo dritto.

Seconda, ancora.

0-30 Doppio fallo del francese, il primo del suo match.

Seconda, minuscola occasione per l’azzurro.

0-15 Bravissimo Nardi che alza bene la traiettoria dei suoi colpi, costringendo all’errore di dritto Mpetshi Perricard.

3-5 GAME NARDI. A zero mantiene il servizio l’azzurro, ma Mpetshi Perricard servirà per il set.

40-0 Scende bene a rete Nardi e chiude con la volée vincente.

Seconda palla.

30-0 Mpetshi Perricard tenta il passante di dritto ma la palla è lunga.

15-0 Esce la risposta di rovescio di Mpetshi Perricard.

Seconda palla.

2-5 GAME MPETSHI PERRICARD. Tira anche la seconda il francese e conferma il break, il set si è complicato in maniera importante per Nardi che adesso ha una montagna da scalare.

Seconda palla.

40-15 Mpetshi Perricard è molto attento a rete e chiude con la volée.

30-15 Altro servizio e chiusura con il rovescio.

15-15 Servizio e dritto di Mpetshi Perricard.

0-15 Dritto angolato e difficile da difendere di Nardi, che cerca subito la reazione.

2-4 BREAK MPTESHI PERRICARD. Terzo doppio fallo del game e servizio strappato, Nardi sbaglia moltissimo e aiuta il francese.

Seconda palla.

40-A Errore in manovra di Nardi che mette fuori un dritto abbastanza agevole. Altra palla break.

40-40 Non riesce Mpetshi Perricard nella difesa, annullata la palla break.

30-40 Altro doppio fallo, game complicato.

Seconda palla.

30-30 Mpetshi Perricard si sposta per rispondere con il dritto ma non trova il campo.

Seconda palla, occhio.

15-30 In rete la volée di Nardi.

15-15 Con pazienza, l’azzurro trova il dritto vincente lungolinea.

0-15 Doppio fallo di Nardi, il primo del match.

Seconda palla.

2-3 GAME MPETSHI PERRICARD. Al servizio il francese è una macchina, con una differenza davvero minima tra prima e seconda palla: serve un suo calo in battuta per sperare nel break ma Nardi è in partita.

Seconda.

40-0 Serve and volley vincente del francese.

Seconda palla.

30-0 Prima vincente di Mpetshi Perricard.

15-0 Si ferma sul nastro la risposta di Nardi.

2-2 GAME NARDI. Servizio e dritto dell’azzurro che porta a casa un ottimo gioco.

Seconda.

A-40 Smash vincente di Nardi, bellissima costruzione del punto da parte dell’azzurro.

40-40 Il dritto di Nardi si ferma in rete. Game ai vantaggi.

Seconda.

40-30 Servizio e dritto del pesarese.

30-30 In rete la volée di Nardi che poteva fare meglio.

30-15 Buonissima risposta di Mpetshi Perricard che riesce a trovare il campo, Nardi non può fare quasi nulla.

30-0 Ottima progressione con il dritto dell’azzurro che trova il vincente.

15-0 Prima vincente di Nardi!

1-2 GAME MPETSCHI PERRICARD. Con l’unico ace del gioco, il francese mantiene il servizio.

40-0 Non resta in campo la risposta dell’azzurro.

30-0 Esce il dritto di Nardi.

Seconda palla.

15-0 Prima palla vincente.

1-1 GAME NARDI. Con la palla corta, l’azzurro chiude il primo gioco del suo servizio.

40-15 Primo scambio lungo del match che va a Nardi, con Mpetshi Perricard che manda in rete il dritto lungolinea.

Seconda palla.

30-15 Prima vincente di Nardi.

15-15 Il francese capisce le intenzione a rete di Nardi e chiude il punto con il rovescio incrociato.

Seconda.

15-0 Mpetshi Perricard prova a contenere il dritto di Nardi ma la difesa esce.

0-1 GAME MPETSHI PERRICARD. Purtroppo per Nardi, sulle due palle break, il francese ha calato due dei quattro ace messi in campo in questo primo gioco, senza lasciare nessuna possibilità all’azzurro.

A-40 Scende a rete Mpetshi Perricard e trova la volée vincente.

40-40 Secondo ace del francese, annullate le palle break.

30-40 Ace di Mpteshi Perricard.

15-40 Che difesa di Nardi che trova la riga con lo slice lungolinea. Ecco la grande manualità del pesarese che ha due palle break.

Seconda.

15-30 Buona risposta di Nardi che fa giocare una volée complicata al francese che infatti sbaglia.

15-15 Primo ace del match per Mpetshi Perricard, e non sarà l’ultimo.

0-15 Ottimo dritto vincente di Nardi che sfrutta una grande risposta.

Seconda palla.

INIZIA IL MATCH, SERVE MPETSHI PERRICARD!

10.59 Avendo caratteristiche di gioco diverse rispetto al francese, che basa il suo tennis sugli scambi corti grazie al dritto e al servizio, Nardi potrebbe mostrare a tutti le sue grandi qualità e variazioni. Staremo a vedere.

10.57 Il meteo, a Shanghai, è molto nuvoloso, sperando che la pioggia non interrompa un programma interessante come quello di oggi.

10.55 In campo, oltre Nardi, c’è anche Mattia Bellucci alle prese con Machac: al momento, lui e il cieco sono on serve, con l’azzurro che serve per arrivare sul 2-2 nel primo set.

10.54 Entrano i tennisti in campo, inizia il riscaldamento.

10.53 Questo tra Nardi e Mpetshi Perricard è il primo scontro diretto tra i due, con il francese che si trova in un momento di crescita sicuramente migliore dell’azzurro.

10.48 Il vincitore di questa sfida affronterà il vincente tra Fritz e Marozsan.

10.45 Il nostro Nardi potrebbe avere grande difficoltà nel gestire il forte servizio del transalpino, nettamente miglior colpo del classe 2003.

10.42 Alla fine i russi vincono grazie al match tie-break, portando a casa il match per 2-1 (7-6, 6-2, 13-11). C’è grande attesa per il match di Nardi e Mpetshi Perricard.

9.53 Khachanov e Rublev hanno vinto il primo 7-6 contro Pavlasek e Romboli, costretti adesso ad una difficile rimonta contro i due russi che sembrano essere davvero in forma. Manca sempre meno all’ingresso in campo di Nardi!

9.14 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato il primo incontro in programma nel Court 4, con Skupski e Smith che hanno battuto Auger-Aliassime e Haase per 2-0 (6-4, 7-6). Adesso in campo ci sono Pavlasek e Romboli contro Khachanov e Rublev, poi toccherà a Nardi.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Luca Nardi e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, valido per il secondo turno dell’ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno prima di quello che tra qualche settimana inizierà a Parigi-Bercy. Purtroppo per l’azzurro, il classe 2003 transalpino, coetaneo del nostro talento, è il favorito del match.

Nardi ha raggiunto il secondo turno a Shanghai grazie alla vittoria nel primo match contro l’austriaco Sebastian Ofner, contro il quale ha vinto 2-1 (3-6, 6-3, 6-2), completando una bellissima rimonta in 1 ora e 48 minuti. Lo swing asiatico del natio di Pesaro è iniziato all’ATP 500 di Tokyo, nel corso del quale è uscito al primo turno contro il connazionale Matteo Arnaldi, perdendo 2-1 (6-0, 6-7, 6-3).

Per quanto riguarda Mpetshi Perricard, ha saltato il primo turno grazie al bye ottenuto dalla sua classifica che lo rende testa di serie nel tabellone. Tuttavia, non inizia ora il suo percorso in Asia, visto che è partito dall’ATP 250 di Chengdu nel corso del quale ha prima battuto Filip Misolic 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) ed è stato battuto poi dal kazako Alexander Shevchenko 2-1 (6-7, 7-5, 6-4). Successivamente, ha disputato l’ATP 500 di Pechino, perdendo al primo turno dal nostro Lorenzo Musetti 2-1 (7-6, 6-7, 6-4).

Il match tra Nardi e Mpetshi Perricard sarà il terzo sul Court 4, con il programma che inizierà alle 6.30 (orario italiano) con il match di doppio tra le coppie Skupski/Smith e Auger-Aliassime/Haase, seguita poi da un altro incontro del torneo di doppio tra Pavlasek/Romboli e Khachanov/Rublev. Solo dopo toccherà all’azzurro: segui il suo match con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!