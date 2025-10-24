LIVE Musetti-Moutet, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: occasione da sfruttare contro l’estroso francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del prestigioso ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Corentin Moutet per un posto in semifinale.

Il 24enne carrarino arriva alla sua seconda sfida consecutiva in quarti a Vienna. Nel 2024 ci fu la vittoria su Alexander Zverev, che potrebbe essere l’avversario dell’ipotetica semifinale di questa edizione. Istrionico francese che non va sottovalutato, la vittoria su Medvedev, pochi giorni dopo la finale persa ad Astana, dice tanto di come il parigino sia divenuto ormai una solida certezza del Circuito maggiore.

Si gioca le sue carte per qualificarsi alle Finals il numero due d’Italia, la sfida è con Felix Auger Aliassime e Alex De Minaur, che affronta oggi Matteo Berrettini, che potrebbe fare un favore indiretto al compagno di Davis. Il canadese è ai quarti a Basilea ed è pericoloso indoor, ma a Musetti serve un Parigi Bercy solido per assicurarsi di essere per la prima volta tra i maestri.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del prestigioso ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Corentin Moutet, che sarà a partire dalle 20:15 ma come 4° match sul Centrale. Vi aspettiamo!