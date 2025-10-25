LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Bagnaia a caccia della vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Sepang, assisteremo a una domenica in cui ci sarà il successo di tappa in palio, visto che le cose che contano sono già state assegnate. Fari puntati su Francesco Bagnaia, che va a caccia della vittoria.

Pecco è risorto un’altra volta dalle ceneri, come era accaduto a Motegi, in questo week end. Dopo aver faticato tantissimo nel primo giorno del fine-settimana, non centrando la qualificazione alla Q2. Nelle qualifiche del sabato, il piemontese è tornato a guidare la Ducati come sa e non c’è stato nulla da fare per i suoi avversari: conquista della pole-position e vittoria nella Sprint Race.

Si vorrà replicare nella gara domenicale, volendo dare un altro segnale a Borgo Panigale delle sue possibilità. Un’annata veramente complicata da leggere per il pilota di Chivasso, capace nel giro di un week end da essere l’ultima ruota del carro all’uomo solo al comando. Non resta che godersi lo spettacolo e capire se ci sarà un trionfo oppure se qualcun’altro sarà sul podio più alto.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del GP della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il via del GP è previsto alle 08.00 italiane. Buon divertimento!