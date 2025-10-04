LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: alle 9.00 la Sprint Race. Bezzecchi dalla pole, Marquez e Bagnaia per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08.41 CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo GP Giappone)

1 Marc Márquez 541 (già campione del mondo)

2 Alex Márquez 340

3 Francesco Bagnaia 274

4 Marco Bezzecchi 242

5 Franco Morbidelli 196

6 Pedro Acosta 195

7 Fabio Di Giannantonio 182

8 Fabio Quartararo 149

9 Fermín Aldeguer 147

10 Johann Zarco 124

11 Brad Binder 105

12 Luca Marini 97

13 Raúl Fernández 95

14 Enea Bastianini 89

15 Joan Mir 72

08.38 Ci attende una Sprint Race quanto mai interessante. Marco Bezzecchi ha dominato le qualifiche rifilando quasi 4 decimi al più immediato inseguitore e ha tutte le carte in regola per puntare al successo. Ce la farà il romagnolo a mettere tutto insieme in pista?

08.35 Entriamo ufficialmente nel vivo del sabato del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento della stagione. Dopo la FP3 di questa notte, seguita dalle qualifiche, ora si inizierà a fare sul serio con i primi punti consegnati del weekend.

08.30 Buongiorno e bentornati a Mandalika! Tra 30 minuti esatti prenderà il via la Sprint Race del GP di Indonesia!

7.08 Appuntamento alle 9.00 per la Sprint Race.

7.07 Dunque Bezzecchi partirà in pole, Marc Marquez appena 9°, Bagnaia addirittura 16°. La rinascita in Giappone è stata un fuoco di paglia?

7.06 La classifica della Q2:

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’28.832 6 9 318.5

2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.230 6 8 0.398 0.398 314.8

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.284 8 9 0.452 0.054 313.9

4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.336 7 9 0.504 0.052 313.9

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.343 6 8 0.511 0.007 320.4

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.513 6 9 0.681 0.170 319.5

7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.741 3 6 0.909 0.228 316.7

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.771 5 7 0.939 0.030 314.8

9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.773 8 8 0.941 0.002 319.5

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.851 6 9 1.019 0.078 315.7

11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.884 7 8 1.052 0.033 317.6

12 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.959 3 9 1.127 0.075 317.6

7.05 La classifica della Q1:

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.582 7 9 315.7

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.670 9 9 0.088 0.088 318.5

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.718 7 9 0.136 0.048 316.7

4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.957 7 8 0.375 0.239 314.8

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.996 7 9 0.414 0.039 317.6

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.996 7 8 0.414 316.7

7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.242 5 7 0.660 0.246 316.7

8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.332 6 8 0.750 0.090 317.6

9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.623 7 8 1.041 0.291 313.9

10 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.956 3 7 1.374 0.333 317.6

7.04 Buongiorno amici di OA Sport. Questa la griglia di partenza delle qualifiche:

Marco Bezzecchi (Aprilia) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) Raul Fernandez (Trackouse MotoGP Team Aprilia) Alex Rins (Yamaha) Pedro Acosta (KTM) Luca Marini (Honda) Alex Marquez (Ducati Gresini) Fabio Quartararo (Yamaha) Marc Marquez (Ducati) Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha) Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) Joan Mir ((Honda) Franco Morbidelli (Ducati VR46) Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) Brad Binder (KTM Red Bull) Francesco Bagnaia (Ducati) Enea Bastianini (KTM Red Bull) Joan Zarco (Honda LCR) Somkiat Chantra (Honda Idemitsu) Maverick Vinales (KTM)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Indonesia, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika day-2 dell’appuntamento asiatico nel quale i piloti saranno chiamati a un impegno di non poco conto, dal momento che quest’oggi bisognerà massimizzare la prestazione nelle qualifiche e nella Sprint Race.

Un venerdì molto complicato per la Ducati ufficiale, con entrambi i suoi piloti fuori dalla Q2. Marc Marquez e Francesco Bagnaia non sono riusciti a rientrare nel novero della top-10 nelle pre-qualifiche, facendo tanta fatica nell’avere il giusto feeling con l’anteriore. Per Marc un fine-settimana particolare, posteriore ai festeggiamenti del suo nono titolo mondiale in carriera.

Pecco si aspettava molto di più, dopo aver incantato nel round a Motegi (Giappone). Un bel passo indietro dal punto di vista della performance che a Borgo Panigale non si aspettavano. Vedremo se la quadra sarà trovata. Molto bene, invece, Marco Bezzecchi. Il romagnolo, sull’Aprilia, è stato velocissimo nelle pre-qualifiche menzionate e si candida al ruolo di primattore in questo week end.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Indonesia, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la seconda sessione di prove libere dalle 04.10 italiane, a precedere le qualifiche (dalle 04.50). La Sprint Race inizierà dalle 09.00 nostrane. Buon divertimento!