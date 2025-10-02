LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: Bagnaia cerca conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Indonesia, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika prende il via l’appuntamento asiatico e le emozioni non mancheranno. Si lavorerà in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche, della Sprint Race e del GP domenicale.

In top-class i giochi si sono già chiusi. Lo spagnolo Marc Marquez, su Ducati, ha festeggiato la conquista del suo nono titolo iridato in carriera a Motegi (Giappone), il settimo nella massima cilindrata. Ecco che la valenza di queste ultime tappa sarà puramente riservato al piacere di competere. A questo proposito Marc, avendo già messo in cassaforte l’iride, potrà correre in maniera anche più libera.

Vorrà essere tra i protagonisti Francesco Bagnaia. Pecco è “risorto” in Giappone, conquistando la pole-position e svettando nella Sprint e nel GP. Le ambizioni sono quelle di dare un seguito per dare un connotato diverso a un’annata avara di soddisfazioni e con tanti problemi di feeling con la Ducati GP25. Vedremo se altri sapranno inserirsi, pensando in particolare a Marco Bezzecchi (Aprilia).

Si comincia alle 04.45 italiane con la FP1, mentre le pre-qualifiche inizieranno a partire dalle 09.00 nostrane.