LIVE Monza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: partita che nasconde insidie per gli umbri

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Monza-Perugia, incontro valido per la prima giornata di Superlega italiana di volley. Dopo il terzo posto in campionato e la conquista della Champions League della stagione scorsa, la Sir Safety Perugia di Angelo Lorenzetti torna oggi a disputare gare ufficiali. Giannelli e compagni saranno ospiti della Vero Volley Milano, gruppo di talento non da sottovalutare.

I 4500 spettatori dell’Arena di Monza sono pronti a spingere la squadra di casa verso l’impresa. Dopo il terribile 2024/2025, dove a “spiccare” è stato la penultima posizione della stagione regolare, la dirigenza della Vero Volley è corsa immediatamente ai ripari. Sono giunti alla corte di Massimo Ecchelli vari nomi di talento, come gli schiacciatori Brodie Hofer e Martin Atanasov, quest’ultimo neo vicecampione del mondo con la Bulgaria. Essi vanno ad aggiungersi al già rodato sistema difensivo e al reparto d’attacco rivoluzionato dal nuovo binomio Zimmermann-Padar.

Sfida non scontata per Perugia, che rimane fedele al producente zoccolo duro. Simone Giannelli, fresca medaglia d’oro ai Mondiali filippini, a capitanare uno dei roster più completi del globo. Gli schiacciatori Ishikawa e Semeniuk, o il centrale iridato Roberto Russo per dirne qualcuno, senza dimenticare l’enorme lavoro svolto dal libero Massimo Colaci.

La compagine umbra parte indubbiamente favorita, 33 le vittorie nei 41 precedenti. Attenzione però, la Vero Volley vuole scrollarsi di dosso l’etichetta di squadra cuscinetto. In Brianza, la voglia di riscatto è alta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di Monza-Perugia, debutto delle due compagini nella Superlega di volley 2025/2026. Il match prenderà il via alle 20:30 all’Arena di Monza. Buon divertimento, vi aspetti