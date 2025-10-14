LIVE Italia-Armenia, Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA: servono altri 3 punti in casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Armenia, gara valevole per la quarta giornata del gruppo E delle qualificazioni agli Europei under 21 2027. Gli azzurrini di Silvio Baldini sfidano la compagine fanalino di coda del raggruppamento a pochi giorni dalla roboante e convincente vittoria siglata contro i pari età della Svezia. Calcio d’inizio alle 18.15 allo Stadio Zini di Cremona.

Italia che si presenta al secondo ed ultimo appuntamento di questa finestra dedicata alle nazionali a margine della splendida prestazione offerta in quel di Cesena. Mister Baldini cercherà di tracciare il solco della continuità dando spazio a gran parte di coloro che hanno composto l’XI che ha schiantato gli scandinavi. Tre punti necessari in attesa delle prossime sfide alla Polonia, che con gli azzurrini divide il primo posto del gruppo E a quota 9 punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini

ARMENIA (3-5-2): Davtyan; Manukyan, Hakobyan, Tarloyan; Afyan, Hakobyan, Bandikyan, Sargsyan, Hovhannisyan; Eloyan, Hovhannisyan. All. Gyulbudaghyants.

La sfida tra Italia ed Armenia, valida per la quarta giornata del gruppo E delle qualificazioni agli Europei under 21 2027, inizierà alle 18.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!