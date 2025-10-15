LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: Del Toro per un nuovo assolo, c’è Scaroni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Giro del Veneto, uno degli ultimi appuntamenti della ricca e lunghissima stagione di ciclismo su strada. Sulle strade del nord-est dello Stivale una nuova opportunità per il messicano Isaac Del Toro, autore di uno splendido 2025 nonostante abbia spesso e volentieri contribuito alla causa di Tadej Pogacar. Il centroamericano non avrà tuttavia vita facile, con numerosi outsider tra cui diversi italiani vogliosi di congedarsi dalla stagione con un risultato incoraggiante.

169.5 i chilometri da percorrere con partenza da Vicenza ed arrivo in quel di Verona. 1490 i metri di dislivello previsti per l’88esima edizione, con i primi 100 km sostanzialmente pianeggianti. La corsa si animerà dunque negli ultimi 70 km, con un breve circuito di 15 km da ripetere in cinque occasioni fino all’arrivo nella città dell’Arena. Portata principale la salita di Torricelle (3.2 km con pendenza media del 5% e punte all’8%), con ultimo scollinamento a 9 km dal traguardo.

Uomo da battere Isaac Del Toro. Il talento messicano dell’UAE Team Emitates-XRG ha già più volte dimostrato di poter essere letale su percorsi simili, con il team emiratino che potrà giocare su più fronti schierando atleti del calibro del francese Pavel Sivakov e del belga Tim Wellens. Principali antagonisti lo svizzero Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) e l’italiano Christian Scaroni (XDS Astana). Potranno giocarsi le loro chance anche il francese Roman Grègoire (Groupama-FDJ) e lo spagnolo Alex Aranburu (Cofidis), quest’ultimo pericolosissimo in caso di volata tra un gruppo ristretto.

Il Giro del Veneto 2025 inizierà alle 13.00 con partenza da Vicenza ed arrivo a Verona. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!