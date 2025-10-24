LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegnano le prime medaglie di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione delle finali di specialità

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) si assegnano altre medaglie: dopo gli all-around che hanno premiato il giapponese Daiki Hashimoto e la russa Angelina Melniova, si disputano le prime finali di specialità. Verranno messi in palio cinque titoli, ma purtroppo non saranno impegnati italiani: bisognerà aspettare sabato per Carlo Macchini (sbarra), Tommaso Brugnami (volteggio) e Giulia Perotti (corpo libero).

Angelina Melnikova si presenterà con il miglior accredito del turno preliminare al volteggio e partirà con i favori del pronostico, ma la russa dovrà evitare grossi sbavature per non essere sorpresa. L’algerina Kaylia Nemour salirà sulle parallele asimmetriche da Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e da super favorita della vigilia. Serratissimo tra il filippino Carlos Yulo e il britannico Jake Jarman al corpo libero, mentre tra cavallo con maniglie e anelli sembrano regnare l’equilibrio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale all-around femminile ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00 e si andrà avanti fino alle ore 13.00 circa. Buon divertimento a tutti.