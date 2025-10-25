LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Macchini, Brugnami e Perotti sognano una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione delle finali di specialità

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) si conclude la rassegna iridata con le disputa delle ultime finali di specialità. Verranno messi in palio cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. Si preannuncia grande spettacolo, con sfide particolarmente intense per cercare di mettersi al collo le ultime medaglie in terra asiatica.

L’Italia si giocherà tre carte importanti: Carlo Macchini alla sbarra, Tommaso Brugnami al volteggio e Giulia Perotti al corpo libero. Il Bel Paese riuscirà a festeggiare una medaglia in questa rassegna iridata in anno post-olimpico e riservata esclusivamente agli individualisti? Ci si affida a un veterano, già quarto quattro anni fa, e a due giovani promesse che al loro primo Mondiale hanno fatto subito centro, guadagnandosi l’ingresso tra i migliori otto atleti del Pianeta.

Carlo Macchini dovrà vedersela con i giapponesu Daiki Hashimoto, appena laureatosi Campione del Mondo nel concorso generale individuale per la terza volta consecutiva, e Tomoharu Tsunogai. Attenzione anche al britannico Joe Fraser, allo statunitense Brody Malone, al kazako Milad Karimi, al russo Daniel Marinov e al cinese Cong Shi.

Tommaso Brugnami non sembra lontano dall’ucraino Nazar Chepurnyi e dal russo Daniel Marinov, il favorito per la vittoria è il filippino Carlos Yulo, che dovrà stare attento alla possibile incursione dell’armeno Artur Davtyan. Giulia Perotti potrebbe togliersi delle soddisfazioni in un contesto molto equilibrato: la rumena Sabrina Maneca-Voinea sembra avere qualcosa in più, seguita dalle giapponesi Rina Kishi e Aiko Sugihara, dalle britanniche Ruby Evans e Abigail Martin, dalla rumena Denisa Golgota (13.333).

Si inizia alle ore 09.00 e si andrà avanti fino alle ore 13.00 circa.