LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren per risalire ancora la china

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Al COTA di Austin è il giorno della gara: Max Verstappen scatterà dalla pole position e proverà a mettere ulteriore pressione ai due Mclaren. La Ferrari a caccia del podio dopo delle convincenti qualifiche.

Il campione del mondo in carica sogna di ripetere quanto fatto nella Sprint Race: nella gara del sabato l’olandese è partito dalla prima posizione, mantenendo la leadership fino alla bandiera a scacchi. Il successo di ieri ha portato Verstappen ha 55 punti da Oscar Piastri ed a 33 lunghezze da Lando Norris: la presenza dell’olandese alle spalle dei due Mclaren si fa sempre più ingombrante con i due papaya che non possono più dormire sonni tranquilli.

Alle spalle di Verstappen scatterà Norris, che è riuscito ad arpionare la prima fila. Il britannico ha battuto Leclerc per 6 millesimi conquistando una seconda posizione potenzialmente decisiva ai fini del Mondiale. Norris avrà infatti un bel vantaggio su Piastri, che ha chiuso un’anonima qualifica in sesta posizione. Tra i due piloti ci sono, nell’ordine, Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton.

Le due Ferrari sono rinate nelle qualifiche di ieri: dopo un venerdi da dimenticare ed una Sprint Race in rimonta, le due rosse sono state estremamente competitive nella serata di ieri centrando un brillante terzo posto con il monegasco ed un’ottima quinta piazza con Hamilton. Le due monoposto di Maranello proveranno a concretizzare quanto fatto vedere di buono per tornare sul podio.

I piloti dovranno completare 56 giri del COTA di Austin con il semaforo verde che è previsto per le 21.00, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del GP degli Stati Uniti d’America 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!