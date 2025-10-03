LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Piastri svetta in FP2, ma Verstappen è in agguato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.08 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

16.06 Le due bandiere rosse generate dagli incidenti di Russell e Lawson hanno stravolto il programma di lavoro dei team in questa FP2, rendendo di difficile interpretazione una classifica che vede comunque il leader del Mondiale davanti a tutti con la McLaren. Buoni segnali anche per Verstappen, Alonso e Antonelli, mentre la Ferrari non ha brillato.

16.04 Di seguito la classifica finale della FP2:

1 Oscar Piastri McLaren 1:30.714

2 Isack Hadjar Racing Bulls +0.132

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.143

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.163

5 Lando Norris McLaren +0.483

6 Lance Stroll Aston Martin +0.508

7 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.584

8 Carlos Sainz Williams +0.585

9 Charles Leclerc Ferrari +0.752

10 Lewis Hamilton Ferrari +0.777

11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.994

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.997

13 Alexander Albon Williams +1.346

14 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.355

15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.605

16 Pierre Gasly Alpine +1.744

17 Liam Lawson Racing Bulls +1.931

18 Kimi Antonelli Mercedes +2.005

19 Franco Colapinto Alpine +2.425

20 George Russell Mercedes +2.517

16.02 Hamilton spinge forte nei primi due settori dopo aver preso la bandiera a scacchi, facendo intravedere un buon potenziale a prescindere dalla sua posizione in classifica.

16.00 Niente da fare per Norris nell’ultimo giro, mentre Hadjar piazza la zampata con la Racing Bulls inserendosi in seconda posizione a 132 millesimi dalla vetta.

15.59 Hamilton commette un errore toccando il muro in curva 14 e non completa il suo time-attack, mentre Norris si migliora salendo al quinto posto in 1’31″197 con un gap di mezzo secondo dal compagno di squadra.

15.57 Si rilanciano Hamilton e Norris per quello che dovrebbe essere il loro ultimo time-attack del venerdì.

15.55 McLaren si accende con Piastri che firma il miglior tempo in 1’30″714, rifilando 143 millesimi a Verstappen. Bena anche Sainz, 4° con la Williams in 1’31″2.

15.53 Verstappen balza davanti a tutti con la Red Bull in 1’30″857, precedendo l’Aston Martin di Alonso per soli 20 millesimi. Più distanti Stroll e Hadjar a mezzo secondo, poi Leclerc.

15.51 Mercedes è l’unica a passare direttamente alla simulazione passo gara con Antonelli montando gomme medie usate per un breve long-run, mentre tutti gli altri spingono forte con gomme soft per il time-attack.

15.50 L’episodio verrà investigato al termine della sessione e non va esclusa una possibile penalità in griglia per Leclerc.

15.49 Incredibile ma vero: Norris ha danneggiato l’ala anteriore della sua McLaren all’interno della pit-lane dopo un contatto con la Ferrari di Leclerc. Totalmente incolpevole il britannico, perché il monegasco della Rossa ha avuto il via libera per uscire dal box proprio nel momento in cui stava transitando la MCL39.

15.47 Ci siamo! La sessione riparte a 13 minuti dallo scadere.

15.43 Il video dell’incidente di Liam Lawson con la Racing Bulls in uscita di curva 17:

See more Nooo! Liam Lawson hits the wall at Turn 17 and stops at the pit entry Here’s what happened #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/URzHGLeELq — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

15.42 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:31.480

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.011

3 Carlos Sainz Williams +0.229

4 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.231

5 Oscar Piastri McLaren +0.236

6 Lando Norris McLaren +0.243

7 Charles Leclerc Ferrari +0.505

8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.737

9 Fernando Alonso Aston Martin +0.773

10 Max Verstappen Red Bull Racing +0.865

11 Pierre Gasly Alpine +1.105

12 Liam Lawson Racing Bulls +1.165

13 Isack Hadjar Racing Bulls +1.192

14 Kimi Antonelli Mercedes +1.239

15 Lance Stroll Aston Martin +1.509

16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.653

17 Alexander Albon Williams +1.710

18 George Russell Mercedes +1.751

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.834

20 Franco Colapinto Alpine +2.487

15.38 I pochi ad aver completato il giro veloce prima della bandiera rossa occupano ovviamente le posizioni di vertice, con Esteban Ocon al comando sulla Haas in 1’31″480 davanti a Hamilton (con gomma media usata), Sainz e Bearman.

15.37 Ovviamente l’incidente di Lawson ha neutralizzato i giri di tanti altri piloti impegnati nei rispettivi time-attack con gomme soft. Peccato soprattutto per Alonso e Antonelli, che stavano volando nei primi due settori…

15.35 Un altro incidente nel terzo settore e bandiera rossa! Questa volta il protagonista del violento impatto con il muro è Lawson, che danneggia pesantemente la sua Racing Bulls non riuscendo neanche a raggiungere la pit-lane.

15.33 Le Ferrari si migliorano nonostante le gomme medie usate: Hamilton 1’31″491 e Leclerc 1’31″985.

15.32 Gomme soft nuove anche per le McLaren e per le Red Bull.

15.31 Le Ferrari tornano in pista con gomme medie usate, mentre entrano nella simulazione di qualifica con gomme soft nuove le Haas, le Alpine, Hulkenberg, Alonso, Sainz, Antonelli e le Racing Bulls.

15.30 Ricordiamo che il quarto tempo di Alonso è stato ottenuto con gomme hard, quindi con una mescola di svantaggio rispetto agli altri.

15.29 Si riparte! Mancano 31 minuti al termine della FP2, quindi ci sarà poco tempo per fare il giro secco con gomme morbide e poi un long-run.

15.27 Sessione finita per George Russell, che non potrà dunque effettuare il time-attack con gomma soft e la simulazione di gara.

15.26 Ecco l’immagine della Mercedes di Russell dopo il forte impatto in curva 16:

See more RED FLAG George Russell hits the wall at Turn 16! He has a broken front wing and a front-left puncture, but makes it back to the pits#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/mjWKEQVPs5 — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

15.24 Di seguito la classifica aggiornata dei tempi:

1 Oscar Piastri McLaren 1:31.716

2 Lando Norris McLaren +0.007

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.118

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.537

5 Carlos Sainz Williams +0.590

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.629

7 Liam Lawson Racing Bulls +0.929

8 Isack Hadjar Racing Bulls +0.956

9 Charles Leclerc Ferrari +0.960

10 Kimi Antonelli Mercedes +1.003

11 Lance Stroll Aston Martin +1.273

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.417

13 George Russell Mercedes +1.515

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.529

15 Alexander Albon Williams +1.566

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.598

17 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.636

18 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.777

19 Pierre Gasly Alpine +1.823

20 Franco Colapinto Alpine +2.251

15.21 La sessione è interrotta per riparare le barriere e ripulire la pista dai detriti (tra cui l’intera ala anteriore) della Mercedes.

15.19 Russell a muro! Incidente in curva 16 per il britannico, che danneggia la sua Mercedes riuscendo comunque a rientrare lentamente ai box. BANDIERA ROSSA!

15.17 Botta e risposta tra i piloti McLaren, con Piastri che si prende la leadership della classifica in 1’31″716 precedendo Norris di soli 7 millesimi. Bene Hamilton, 3° con la Ferrari a un decimo.

15.15 Leclerc completa un buon giro ed è 6° con la Ferrari a 450 millesimi dal leader, mentre Sainz vola con la Williams avvicinandosi a 80 millesimi da Norris.

15.14 Hadjar risponde a Lawson e si porta in scia al compagno di squadra neozelandese, attestandosi in quarta posizione assoluta con la Racing Bulls a 446 millesimi dal best lap di Norris.

15.13 Verstappen comincia a salire di colpi e balza in seconda posizione a 119 millesimi dal miglior tempo di Norris, mentre Lawson è terzo con la Racing Bulls a quattro decimi dalla vetta.

15.12 Norris suona la campana e firma la doppietta provvisoria McLaren con un notevole 1’32″226, rifilando addirittura mezzo secondo a Piastri e alla Williams di Sainz.

15.10 Hamilton si migliora al secondo tentativo e sale in quarta piazza a 231 millesimi da Piastri, che ha fissato il nuovo limite con la McLaren in 1’32″739.

15.08 I tempi sono ancora alti, ma nel frattempo è Antonelli il più veloce nel primo giro lanciato della sessione con la Mercedes in 1’32″883 davanti a Norris, Verstappen, Leclerc e Piastri.

15.05 Gomme medie nuove per tutti ad eccezione delle Aston Martin, che montano la mescola dura dopo aver effettuato un programma di lavoro alternativo in FP1.

15.04 Hulkenberg è il primo a scendere in pista con la Sauber, ma dietro di lui cominciano ad entrare in azione anche gli altri.

15.02 Tutto fermo sin qui in pista. Temperature che si aggirano sui 28°C per l’aria e 32°C d’asfalto.

15.00 SEMAFORO VERDE! Cominciano i 60 minuti della seconda e ultima sessione di prove libere del venerdì a Singapore.

14.58 Ci aspetta una FP2 divisa come di consueto in due parti, la prima dedicata ai time-attack e la seconda in cui i team si concentreranno maggiormente sui long-run in ottica gara.

14.55 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI:

McLaren 623 Mercedes 290 Ferrari 286 Red Bull 272 Williams 101 Racing Bulls 72 Aston Martin 62 Kick Sauber 55 Haas 44 Alpine 20

14.53 Tornando all’attualità, questa è la classifica generale del Mondiale piloti alla vigilia del 18° GP stagionale:

Oscar Piastri (McLaren) 324 Lando Norris (McLaren) 299 Max Verstappen (Red Bull) 255 George Russell (Mercedes) 212 Charles Leclerc (Ferrari) 165 Lewis Hamilton (Ferrari) 113 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 78 Alexander Albon (Williams) 70 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Carlos Sainz (Williams) 31 Fernando Alonso (Aston Martin) 30 Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18 Oliver Bearman (Haas) 16 Jack Doohan (Alpine) 0 Franco Colapinto (Alpine) 0

14.50 Grande equilibrio tra i top team nell’albo d’oro della F1 a Singapore.

Team in griglia con vittorie a Marina Bay.

4 – Mercedes

4 – Red Bull

4 – Ferrari

2 – McLaren

Team in griglia con pole position a Marina Bay.

7 – Ferrari

3 – Mercedes

3 – McLaren

2 – Red Bull

14.48 A Singapore le qualifiche hanno un’incidenza abbastanza elevata sul risultato finale del Gran Premio.

– In 10 occasioni su 15 (66,7%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 13 occasioni (86,7%) il vincitore è partito dalla prima fila.

Piloti con più pole position:

Sebastian VETTEL (4) e Lewis HAMILTON (4)

Il teutonico è scattato davanti a tutti nel 2011, 2013, 2015, 2017.

Il britannico è stato il più rapido in qualifica nel 2009, 2012, 2014, 2018.

Piloti in attività con almeno una pole position a Marina Bay.

4 – HAMILTON Lewis (2009, 2014, 2017, 2018)

2 – LECLERC Charles (2019, 2022)

1 – ALONSO Fernando (2010)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

14.46 Il dato più eclatante è che Max Verstappen non ha mai vinto in carriera il GP di Singapore.

Pilota con più vittorie: Sebastian VETTEL (5)

Il tedesco ha trionfato nel 2011, 2012, 2013, 2015 e 2019. Oltre a essere l’unico uomo ad aver primeggiato per tre anni di fila, ha anche conquistato su questa pista l’ultima affermazione della carriera.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Marina Bay.

4 – HAMILTON Lewis (2009, 2014, 2017, 2018)

2 – ALONSO Fernando (2008, 2010)

1 – PEREZ Sergio (2022)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio a Marina Bay.

7 (4-0-3) – HAMILTON Lewis

5 (2-1-2) – ALONSO Fernando

3 (0-2-1) – VERSTAPPEN Max

2 (1-1-0) – NORRIS Lando

2 (1-0-1) – SAINZ Carlos Jr.

2 (0-2-0) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – PIASTRI Oscar

14.43 Prima di immergerci nell’attività in pista della seconda sessione di prove libere, facciamo un passo indietro evidenziando alcune statistiche legate alla storia (cominciata nel 2008) del GP di Singapore.

14.40 In ogni caso la FP1 è andata in archivio con questa classifica:

1 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:31.116 22

2 16 Charles Leclerc Ferrari +0.150s 24

3 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.276s 23

4 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.364s 22

5 81 Oscar Piastri McLaren +0.365s 24

6 4 Lando Norris McLaren +0.582s 21

7 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.639s 27

8 55 Carlos Sainz Williams +0.696s 26

9 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.744s 24

10 31 Esteban Ocon Haas +1.012s 23

11 63 George Russell Mercedes +1.023s 21

12 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.199s 28

13 10 Pierre Gasly Alpine +1.262s 25

14 12 Kimi Antonelli Mercedes +1.283s 23

15 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.345s 26

16 87 Oliver Bearman Haas +1.422s 24

17 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.495s 26

18 18 Lance Stroll Aston Martin +1.918s 18

19 43 Franco Colapinto Alpine +2.208s 25

20 23 Alexander Albon Williams 2

14.37 I 60 minuti della FP2 si disputano infatti in notturna grazie all’illuminazione artificiale, proprio come in qualifica ed in gara, mentre FP1 e FP3 vanno in scena durante il pomeriggio di Singapore in condizioni totalmente diverse.

14.34 Appuntamento alle ore 15.00 italiane per l’inizio della FP2, che darà sicuramente delle indicazioni più rilevanti e significative rispetto alla prima sessione di libere sui possibili valori in campo verso le qualifiche di domani.

14.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno.

12.37 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento per la FP2 alle 15.00 italiane. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

12.37 Da capire quello che accadrà nella FP2, dove vedremo meno team che giocheranno a carte coperte. Una seconda sessione in cui ci saranno le medesime condizioni delle qualifiche e della gara.

12.35 Fernando Alonso, dunque, davanti a tutti in 1:31.116 a precedere di 0.150 Leclerc e di 0.276. 4° Hamilton a 0.364 davanti alle due McLaren di Piastri e di Norris. Dai dati a disposizione, Ferrari che ha usato mappature del motore più spinte rispetto a Red Bull e McLaren. Da sottolineare che Mercedes non ha usato gomme morbide. Russell si è classificato undicesimo e Kimi Antonelli quattordicesimo.

12.32 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Fernando Alonso Aston Martin 1:31.116 –

2 Charles Leclerc Ferrari 1:31.266 +0.150

3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:31.392 +0.276

4 Lewis Hamilton Ferrari 1:31.480 +0.364

5 Oscar Piastri McLaren 1:31.481 +0.365

6 Lando Norris McLaren 1:31.698 +0.582

7 Isack Hadjar Racing Bulls 1:31.755 +0.639

8 Carlos Sainz Williams 1:31.812 +0.696

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:31.860 +0.744

10 Esteban Ocon Haas 1:32.128 +1.012

11 George Russell Mercedes 1:32.139 +1.023

12 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:32.315 +1.199

13 Pierre Gasly Alpine 1:32.378 +1.262

14 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.399 +1.283

15 Liam Lawson Racing Bulls 1:32.461 +1.345

16 Oliver Bearman Haas 1:32.538 +1.422

17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:32.611 +1.495

18 Lance Stroll Aston Martin 1:33.034 +1.918

19 Franco Colapinto Alpine 1:33.324 +2.208

20 Alexander Albon Williams – –

12.30 BANDIERA A SCACCHI!!!

12.29 Red Bull lavora con carburante nel serbaoio, montando gomme dure. Verstappen al 4° passaggio è andato in crescendo in 1:36.1.

12.28 Tanto traffico in pista in questo momento, quindi tempi da prendere in considerazione fino a un certo punto.

12.26 1:35.640 per Leclerc in questo tempo d’attacco con gomme soft.

12.25 Ultimi minuti dedicati alla simulazione del passo gara.

12.24 Ci si avvia alla conclusione di un turno in cui l’Aston Martin di Alonso ha mostrato un ottimo potenziale.

12.21 Meno di 10′ alla fine e turno tutto da interpretare. Hamilton in tutto questo si è portato in quarta posizione a 0.363.

12.19 Alonso si porta in vetta con l’Aston Martin in 1:31.117 a precedere di 0.149 Leclerc e di 0.275 Verstappen. Piastri e Norris in quarta e quinta posizione, ovvato Hamilton.

12.18 Nel frattempo Russell e Antonelli girano con le gomme medie: 10° il britannico a 0.873 e 13° l’italiano a 1.282.

12.16 Arriva Piastri con la McLaren, che si porta a in terza posizione a 0.215, immediatamente davanti a Norris. Hamilton è settimo a 0.554.

12.15 I piloti stanno cercando di capire come gestire la gomma morbida nell’arco di tutto il giro. Si rischia di spingere troppo nel t-1 e poi perdere nel resto.

12.13 Hamilton migliora il suo tempo, pur con un errore a 0.554 da Leclerc. Il monegasco fa un errore nel t-2 e non migliora, Verstappen sale in seconda posizione a 0.126 da Charles.

12.12 Leclerc ha subito voluto porre il proprio marchio in questo primo run con le soft, si sa quanto Charles in tracciati come quello di Singapore ami correre il rischio…

12.10 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.266 –

2 Lando Norris McLaren 1:31.698 +0.432

3 Carlos Sainz Williams 1:31.812 +0.546

4 Max Verstappen Red Bull Racing 1:31.854 +0.588

5 Fernando Alonso Aston Martin 1:32.054 +0.788

6 Oscar Piastri McLaren 1:32.311 +1.045

7 Isack Hadjar Racing Bulls 1:32.381 +1.115

8 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:32.519 +1.253

9 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.592 +1.326

10 George Russell Mercedes 1:32.603 +1.337

11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:32.722 +1.456

12 Liam Lawson Racing Bulls 1:32.769 +1.503

13 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.034 +1.768

14 Lance Stroll Aston Martin 1:33.034 +1.768

15 Oliver Bearman Haas 1:33.123 +1.857

16 Franco Colapinto Alpine 1:33.601 +2.335

17 Pierre Gasly Alpine 1:33.639 +2.373

18 Esteban Ocon Haas 1:33.875 +2.609

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:35.314 +4.048

20 Alexander Albon Williams – –

12.07 Leclerc suona la campana con le gomme morbide. Grande giro del monegasco della Ferrari in 1:31.266 a precedere di 0.432 la McLaren di Norris e di 0.546 di Sainz. Verstappen è quarto a 0.588. Hamilton ha abortito il suo tentativo.

12.03 Kimi Antonelli si porta in sesta posizione con la Mercedes a 0.780 da Sainz con gomme medie.

12.03 Arriva Sainz con la Williams (gomme medie) e in 1:31.812 precede Alonso di 0.242 e di 0.681 Norris. Sesta e nona piazza Leclerc ed Hamilton.

12.01 Alonso si porta in vetta. Ricordiamo che il pilota dell’Aston Martin è l’unico che ha girato con le gomme medie. Alonso in 1:32.054 precede di 0.439 Norris e di 0.460 Verstappen. Quinto Leclerc a 0.546 e nono Hamilton a 1.222.

11.59 Ferrari in cerca di feeling su questa pista. Leclerc ed Hamilton costretti a fare i conti con una macchina nervosa sul posteriore.

11.57 Leclerc ed Hamilton sono attualmente il quinto e l’ottavo posto a 0.107 e a 0.541.

11.55 La pista continua a gommarsi e Hadjar si porta in terza posizione con la Racing Bull a 0.057 dalla vetta occupata da Norris.

11.53 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lando Norris McLaren 1:32.493 –

2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.514 +0.021

3 Fernando Alonso Aston Martin 1:32.592 +0.099

4 Charles Leclerc Ferrari 1:32.600 +0.107

5 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.034 +0.541

6 Carlos Sainz Williams 1:33.083 +0.590

7 Isack Hadjar Racing Bulls 1:33.157 +0.664

8 Oscar Piastri McLaren 1:33.239 +0.746

9 George Russell Mercedes 1:33.416 +0.923

10 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.435 +0.942

11 Oliver Bearman Haas 1:33.766 +1.273

12 Liam Lawson Racing Bulls 1:33.824 +1.331

13 Esteban Ocon Haas 1:33.875 +1.382

14 Lance Stroll Aston Martin 1:33.989 +1.496

15 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:34.031 +1.538

16 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:34.501 +2.008

17 Pierre Gasly Alpine 1:34.565 +2.072

18 Franco Colapinto Alpine 1:34.655 +2.162

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:35.314 +2.821

20 Alexander Albon Williams – –

11.52 Russell e Antonelli con le Mercedes ai margini della top-10, con il britannico nono a 0.923 e Antonelli decimo a 0.942.

11.51 Leclerc migliora e ora è quarto a 0.107 da Norris. Secondo è Verstappen a 0.021.

11.50 Norris si porta al comando con le gomme dure in 1:32.493 a precedere di 0.021 Verstappen e di 0.099 Alonso. Hamilton è quarto a 0.541 e Leclerc settimo a 0.686. Antonelli nono a 0.942.

11.48 Hamilton ora è terzo a 0.442 da Alonso e dietro anche a Verstappen. Quinto Leclerc a 0.587.

11.47 Leclerc migliora e si porta in quarta posizione a 0.587 da Alonso, Hamilton settimo a 0.875.

11.45 Alonso con le gomme medie si porta davanti a tutti in 1:32.592 a precedere di 0.419 Verstappen e di 0.647 Piastri. Norris è quarto a 0.694. Sesto Hamilton a 0.876 e nono Leclerc a 1.212.

11.43 Tutto sta evolvendo in pista e Oscar Piastri svetta ora con la McLaren in 1:33.239 a precedere di 0.086 Sainz. Norris è terzo a 0.149 ed Hamilton quarto a 0.228. Leclerc è ottavo a 1.212, preceduto da Antonelli con la Mercedes (7° a 1.058). Verstappen 11° a 1.467.

11.42 Leclerc si porta in quarta posizione a 0.416 da Sainz (nuovo leader), Hamilton quinto a 0.479.

11.41 Arriva la McLaren di Norris a portarsi in vetta in 1:33.388 a precedere di 0.220 Alonso e di 0.539 Hamilton. Quarto Verstappen a 0.671. Leclerc fatica a tenere in strada la sua Ferrari in tutto questo…

11.40 Lewis Hamilton si porta in vetta con la Ferrari in 1:33.927 a precedere di 0.132 Verstappen e di 0.402 Hadjar. Leclerc solo 16° al momento a 2.813.

11.39 Hulkenberg con la Sauber si inserisce in terza piazza a 0.047 da Max Verstappen.

11.38 Max Verstappen dunque ha iniziato subito forte in 1:35.501 a precedere di 0.019 Lewis Hamilton con la Ferrari e di 0.417 Lawson.

11.37 Arriva Lando Norris che si porta in quarta posizione a 0.639 dalla vetta.

11.36 Ci sono problemi ai freni per la Williams di Albon, fermo ai box. I tecnici stanno intervenendo.

11.35 Verstappen svetta in 1:35.501 a precedere di 0.019 Hamilton e di 0.417 Lawson. Piastri è quarto e Leclerc quinto a 0.752 e a 0.920.

11.34 Arrivano i primi giri cronometrati. Piastri svetta con la McLaren in 1:36.253, ma attenzione che Mac Verstappen arriva…

11.33 Condizioni che sono diurne e quindi diverse da quelle delle qualifiche e della gara. In questo momento, i piloti stanno più che altro testando la condizione della propria vettura.

11.32 Tutti in pista con le gomme dure le vetture.

11.30 VIA ALLA FP1!!!

11.29 Ci si prepara una prima sessione di libere in cui le condizioni saranno particolari, ci si aspetta una pista anche piuttosto sporca.

11.27 Quello di Singapore è un Gran Premio sempre particolare per i piloti che a causa delle condizioni climatiche rischiano di perdere durante la gara di perdere fino a cinque chilogrammi! In questo week end potrebbe pure piovere, di sicuro farà caldissimo. La FIA corre ai ripari e in modo ufficiale ha stabilito che i piloti hanno la possibilità di indossare durante la gara i giubbotti refrigeranti. E a bordo di tutte le vetture di Formula 1 ci sarà l”aria condizionata’.

11.24 Nessun cambiamento rispetto allo scorso nella selezione delle mescole da asciutto: Pirelli ha infatti confermato la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft per la gara di Marina Bay. Pur avendo un’opzione più morbida a disposizione, la C6, le valutazioni fatte prima della pausa estiva – le mescole per la seconda parte della stagione sono state annunciate durante il Gran Premio d’Ungheria – hanno escluso la gomma più morbida della gamma 2025 perché le energie esercitate sugli pneumatici e le temperature elevate che contraddistinguono questo appuntamento potevano creare qualche difficoltà sul piano del surriscaldamento.

11.21 “La macchina si è comportata davvero bene all’inizio del fine settimana, ma non siamo riusciti a mantenere le stesse sensazioni per tutto il week end. Abbiamo preso una direzione leggermente sbagliata con l’ala, ed è stata una decisione condivisa. Poi in qualifica sapevamo che la gomma media era tre decimi più veloce ma alla fine non l’abbiamo usata. Sono aspetti su cui possiamo migliorare e assicurarci di non ripetere questi errori, sono certo che avremo un approccio migliore questo week end“, la spiegazione di Lewis su quanto accaduto a Baku (Azerbaijan).

11.18 Hamilton è ottimista su quanto si potrà fare con la Ferrari: “Si, sono molto confidente. Abbiamo imparato molto dalle ultime due gare, stiamo facendo progressi e ci sentiamo meglio in macchina. L’esecuzione non è stata perfetta nell’ultimo week end, ma abbiamo imparato molto da quella, e spero che questo fine settimana potremo capitalizzare quanto appreso dagli errori fatti e continuare a progredire“, ha sottolineato.

11.15 Giorni particolari per Lewis Hamilton. In avvicinamento al week end del GP di Singapore, Lewis ha pianto la scomparsa del suo affezionato cane Roscoe. Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti dal pilota britannico, dopo aver condiviso quanto accaduto coi propri follower su Instagram.

11.13 In conclusione, Leclerc ha commentato la situazione nella classifica mondiale, vista la risalita dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) rispetto all’australiano Oscar Piastri e al britannico Lando Norris (McLaren): “Per me Max ha il 20% di possibilità, il distacco è sostanzioso e mi aspetto che qui le McLaren tornino al loro posto. Improbabile, ma non si sa mai“.

11.10 “Siamo in una situazione diversa rispetto a un anno fa. Noi più forti di Mercedes con il caldo, dovremo cogliere le occasioni per colmare il gap nella classifica costruttori“, ha aggiunto Charles. Una stagione avara di soddisfazioni per lui e la Rossa, e sulle aspettative in questo campionato è stato molto chiaro: “Improbabile una nostra vittoria nel 2025. Non penso saremo mai in vantaggio fino alla fine con la McLaren, ma mai dire mai. Chissà a Las Vegas…“.

11.07 Sulla pista di Marina Bay, infatti, sarà richiesto un assetto molto carico dal punto di vista aerodinamico. Inserimento in curva e trazione saranno i requisiti. Ne è consapevole Charles Leclerc, che nella conferenza stampa di presentazione del round asiatico non vuol farsi troppe illusioni: “Pista ad alto carico, ma non penso ci possiamo aspettare miracoli. A Baku non abbiamo fatto un gran lavoro in qualifica e non credo andrà meglio, e penso che saremo più lontani dalla McLaren. Ma rispetto ad avversari diretti come Mercedes, saremo lì. Pole come in Ungheria? Lo spero, ma non mi aspetto ci siano le stesse condizioni, anche se ce la metterò tutta“, ha dichiarato il pilota della Ferrari.

11.04 Discorso a parte per la Ferrari, che spera di vivere un weekend da protagonista per interrompere una striscia negativa di quattro gare consecutive senza podi.

11.02 Nel caso in cui Verstappen dovesse tenere testa alle monoposto color papaya anche sulle strade singaporiane, recuperando magari ancora un po’ di terreno in campionato soprattutto su Piastri, allora tornerebbe veramente in lotta per il Mondiale considerando che ad oggi mancano ancora 6 Gran Premi (e 3 Sprint) al termine della stagione.

10.59 Monza e Baku erano però delle piste da basso carico aerodinamico che esaltavano le caratteristiche della RB21 e non mettevano in evidenza i punti di forza della MCL39, mentre a Singapore sulla carta dovrebbe ribaltarsi la situazione.

10.56 Il fenomeno olandese della Red Bull è reduce infatti da due successi consecutivi che gli hanno consentito di avvicinarsi da -104 a -69 rispetto al leader della generale Oscar Piastri e da -70 a -44 nei confronti di Lando Norris.

10.53 Il circuito cittadino di Marina Bay rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se la corsa al titolo rimarrà un discorso a due tra i piloti McLaren oppure se ci sarà ancora spazio per una piccola possibilità di rimonta da parte di Max Verstappen.

10.50 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del GP di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito cittadino di Marina Bay rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se la corsa al titolo rimarrà un discorso a due tra i piloti McLaren oppure se ci sarà ancora spazio per una piccola possibilità di rimonta da parte di Max Verstappen.

Il fenomeno olandese della Red Bull è reduce infatti da due successi consecutivi che gli hanno consentito di avvicinarsi da -104 a -69 rispetto al leader della generale Oscar Piastri e da -70 a -44 nei confronti di Lando Norris. Monza e Baku erano però delle piste da basso carico aerodinamico che esaltavano le caratteristiche della RB21 e non mettevano in evidenza i punti di forza della MCL39, mentre a Singapore sulla carta dovrebbe ribaltarsi la situazione.

Nel caso in cui Verstappen dovesse tenere testa alle monoposto color papaya anche sulle strade singaporiane, recuperando magari ancora un po’ di terreno in campionato soprattutto su Piastri, allora tornerebbe veramente in lotta per il Mondiale considerando che ad oggi mancano ancora 6 Gran Premi (e 3 Sprint) al termine della stagione. Discorso a parte per la Ferrari, che spera di vivere un weekend da protagonista per interrompere una striscia negativa di quattro gare consecutive senza podi.

Si parte alle ore 11.30 italiane con il semaforo verde della prima sessione di prove libere a Singapore, mentre la FP2 scatterà alle 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni del venerdì con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dello spettacolo della Formula Uno: buon divertimento!