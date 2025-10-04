LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Ferrari per un guizzo. Alle 11.30 le FP3, poi le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito cittadino di Marina Bay sarà teatro di una delle prove ufficiali più importanti e spettacolari dell’anno, in cui ogni singolo errore rischia di venire punito duramente.

Le caratteristiche della pista (da alto carico aerodinamico) rendono McLaren sulla carta il punto di riferimento a livello prestazionale, quindi Oscar Piastri e Lando Norris vanno considerati i favoriti principali per la pole position. In qualifica le monoposto color papaya non dovrebbero avere però un ampio margine di sicurezza, quindi non possiamo escludere degli eventuali colpi di scena.

La prima fila in griglia non sembra un obiettivo così proibitivo soprattutto per la Red Bull di Max Verstappen, che spera di mettere sotto pressione le MCL39 anche a Singapore per tenere in vita il suo disperato tentativo di rimonta in campionato. Tra i tanti candidati ad un posto nella top5 in qualifica ci sono anche le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Racing Bulls di Isack Hadjar.

Si comincia alle ore 11.30 italiane con la terza e ultima sessione di prove libere a Marina Bay, mentre le qualifiche della F1 scatteranno alle 15.00.