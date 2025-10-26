LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Norris può ribaltare tutto, Ferrari arbitra del Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Gara spartiacque per il Mondiale piloti: Max Verstappen prova a guadagnare altri punti e riaprire definitivamente la contesa, Lando Norris tenta di avvicinarsi ulteriormente ad Oscar Piastri che è chiamato ad una reazione dopo gli ultimi week-end opachi.

Norris scatterà dalla pole position e proverà a dare una spallata importante al Mondiale. Le qualifiche hanno sorriso al britannico della Mclaren che partirà diverse posizioni davanti ai due rivali: Verstappen partirà dalla quinta casella, mentre la gara di Piastri inizierà dall’settimo posto. Entrambi dovranno provare a recuperare molto per non perdere contatto da Norris e limitare i danni.

Come prevedibile ad essere decisivi nell’assegnazione del Mondiale potrebbero essere Mercedes e Ferrari. La scuderia di Maranello ha sorpreso tutti nelle qualifiche centrando una brillante seconda posizione con Charles Leclerc che ha preceduto Lewis Hamilton. Le due rosse domani proveranno a conquistare il primo doppio podio stagionale sognando la vittoria che manca da un anno. Completa la seconda fila George Russell, mentre Kimi Antonelli partirà in sesta posizione a fianco di Verstappen.

Il semaforo verde è previsto per le 21.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione della gara del GP del Messico 2025. Buon divertimento!