LIVE Errani/Paolini-Kato/Stollar 6-7, 2-1, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: arriva il break delle azzurre con 50′ di ritardo!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI

2-1 Sbaglia ancora di tocco Errani.

40-30 Accorciamo in questo 3° game, che darebbe un bel cuscinetto di margine.

40-15 Chiude la giapponese di volo.

30-15 Risposta di dritto a segno Paolini.

30-0 Chiude a rete Stollar.

15-0 Non risponde la toscana.

2-0 Via, voliamo via.

40-0 Servizio vincente. Non rischiamo nulla dal primo gioco del match in battuta, ma siamo sotto di un set.

30-0 Non risponde di rovescio Kato.

15-0 Con il dritto Paolini.

1-0 E ALLORA, abbiamo sprecato qualsiasi cosa. Adesso però siamo riuscite a brekkare!

30-40 Lungo il pallonetto difensivo di Stollar. Altre chance!

30-30 Alza ma esce il pallonetto difensivo di Errani.

15-30 Non riesce ad arpionare di volo Kato.

15-15 Gran dritto anomalo di Stollar.

0-15 Favoloso passantino stretto di Paolini con il dritto.

Toilet break Italia.

Kato/Stollar-Errani/Paolini 7-6(1)! Ve l’avevamo detto che questo tie-break poteva riservare insidie. Non sono stati sfruttati due set point, ma le azzurre sono state praticamente sempre in vantaggio sia nel punteggio dei game sia nei turni di servizio delle rivali. Adesso c’è da rimontare!

1-6 Servizio Kato e comoda chiusura Stollar.

1-5 Fuori misura il dritto di Paolini.

1-4 Niente, passa con il devastante dritto Stollar su Paolini. Incredibile, ma ve l’avevamo annunciato. E’ la legge del tennis. Domini un parziale, lo perdi al tie-break. Quante volte già lo abbiamo visto!

1-3 Si allunga ed esce il rovescio alto e carico di Errani.

1-2 Parte prima, legge la direzione e chiude Errani!

0-2 Servizio e schiaffo al volo Stollar.

0-1 E ora, amici, abbiamo una brutta sensazione. Deviazione del nastro che aiuta il rovescio di Stollar. Mini-break.

Le occasioni sono arrivate praticamente in tutti i games.

6-6 Fuori il recupero di Paolini: incredibile ma vero. TIE-BREAK!

40-30 Super vincente lungoriga con il dritto di Kato. Palla del tie-break, incredibile ma vero.

30-30 Banale errore di volo di Errani. Altro errore non da regina del doppio, qual’è.

15-30 Clamoroso muro di volo di Stollar, che poi però sbaglia lo smash.

15-15 Sulla riga lo smash di Stollar, Kato e Errani hanno giocato uno scambio d’allenamento sul lungoriga.

0-15 Non si infrange la regola del primo punto perso. Rovescio di volo in rete di Kato.

6-5 A zero Errani!

40-0 Niente, non riescono neanche a far partire lo scambio le rivali. Poi sotto di set point riescono a tirare fuori il fuoco!

30-0 Non risponde Kato.

15-0 Dritto in rete, Stollar. Incredibile come le rivali non riescano a vincere punti in risposta da quel primo punto decisivo in avvio di primo set.

5-5 Clamoroso scambio. Bellezza stordente. Succede qualsiasi cosa, le azzurre nonostante un incidente sfiorato avevano il pallino del gioco da fondo con Paolini. Alla fine ha parato e chiuso Stollar. CHE SET!

Seeeeeconda

40-40 Incredibile errore da vicino e di tocco di Sara, sembrava set vinto. Punto decisivo, 5-5 o 6-4!

30-40 Con il dritto imprime il suo ritmo Paolini e forza l’errore di Stollar. Altri due set point! Sono i primi ma anche sul 15-40 precedente si era avuta la sensazione che valesse il set!

30-30 Non risponde Errani sulla seconda di servizio robusta di Stollar.

15-30 Passante vincente di Paolini. Di nuovo chance!! Ora bisogna chiudere!

15-15 Vincente la botta al centro di Stollar.

0-15 E allora, altro primo punto vinto grazie al dritto a segno di Errani. C’è stato un accorgimento tattico con la romagnola che è rimasta dietro ed ha subito colpito.

5-4 Altro game comodissimo, senza break tutto è vano però. Prima erano 15-40 le azzurre!

40-0 Para di volo Paolini, poi sbaglia Kato.

30-0 Chiude a rete Sara.

15-0 Lunga anche la risposta di Kato.

4-4 Vola colpevolmente via un’altra risposta di rovescio. Da 15-40 le rivali.

40-40 Molto brava Kato a togliere il tempo col dritto al volo, poi lo smash di Stollar. PUNTO DECISIVO, vale il set.

30-40 Di poco larga la risposta di dritto di Paolini, che doveva andare in campo!

15-40 Fuori il rovescio della giapponese, che si sta consegnando!

15-30 Doppio fallo Kato!

15-15 Si organizza e chiude di volo Stollar in qualche modo.

0-15 Ci risiamo, partiamo avanti con la gran risposta di Paolini!

4-3 Ancora senza subire nulla le italiane!

40-15 Lunga la volèe di Paolini.

40-0 Risposta corta di Stollar se la mangia Jasmine.

30-0 Stecca di dritto Kato.

15-0 Però sbaglia un comodo dritto l’ungherese.

3-3 E chiude di volo Kato. Super rimonta di Stollar al servizio!

Seconda, esce di poco l’ace.

40-30 Wow, ace.

30-30 Prima vincente.

15-30 Clamorosa seconda giocata dall’ungherese. Slice vincente a 160km/h.

Seconda…

0-30 Serie di miracoli difensivi di Kato, che aveva la chiusura sopra la rete a disposizione ma non è riuscita ad ‘uccidere’. Poi ci ha pensato Paolini!

0-15 Sbaglia di dritto Stollar. Può essere il game!

Errani ha vinto 35 titoli di doppio femminile.

3-2 A quindici Jasmine e Sara!

40-15 ACE.

30-15 Servizio, dritto vincente lungoriga JAS!

15-15 Rara ingenuità di Errani con la stop volley, poi salva capra e cavoli Paolini con il recupero impressionante.

0-15 Chiude lo smash Stollar dopo il dritto al volo in centro.

2-2 Di poco lungo il lob di Sara.

40-30 Slice vincente Kato.

30-30 Troppo corto il lob di Errani, che si arrabbia.

15-30 Parte prima, arpione la volèe e chiude SARA ERRANI!

15-15 Sbaglia il dritto al volo Kato.

15-0 Super vincente di dritto lungoriga su Errani della giapponese!

2-1 Azzurre avanti stavolta senza subire nulla!

40-0 Prima vincente!!

30-0 In rete il dritto di Kato.

15-0 Prima sostanziosa di Errani, non risponde Stollar.

1-1 A quindici Stollar.

40-15 Non chiude lo smash la minuta Kato, la beffa Paolini col dritto.

40-0 Non risponde Paolini.

30-0 Splendido scambio, applausi scroscianti. Alla fine è larga la volèe di dritto di Paolini ma abbiamo visto di tutto.

15-0 Prima vincente Stollar.

1-0 Non risponde Kato. Con il brivido le azzurre!

40-40 Risposta vincente di Kato. Punto decisivo!

40-30 Stecca di dritto Paolini, attenzione.

40-15 Lungo il lob della toscana.

40-0 ACE!

30-0 Sbaglia di dritto Kato.

15-0 Pesante dritto lungoriga su Kato della toscana dopo il servizio.

Jasmine Paolini al servizio!

10:35 L’anno scorso in finale Errani/Paolini sconfissero Chan/Kudermetova. Non giocano un ultimo atto da Berlino 2025.

Giocatrici in campo!

10:24 Azzurre che hanno vinto in stagione a Dubai, a Roma e cercano il 3° titolo WTA 1000 del 2025, nettamente la loro miglior stagione in coppia.

10:15 Classifica race che vede le azzurre davanti a tutte con un margine di oltre 400 punti, oggi l’opportunità è ghiotta per rincarare ancora il margine.

10:11 Tra poco in campo Errani/Paolini e Kato/Stollar per giocarsi il titolo di Pechino e 1000 punti WTA.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale del WTA 1000 di Pechino, tabellone di doppio femminile che vede di fronte le olimpioniche e bi-campionesse del mondo in carica Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI a Kato/Stollar.

Le soluzioni ingegnose e di fino della più forte doppista al mondo trovano oggi pane per i propri denti, visto che di fronte alle azzurre per bissare il titolo di Pechino conquistato nel 2024 c’è Kato, una delle poche che può permettersi di parlare la stessa lingua della campionessa Slam e olimpica azzurra. La nipponica gioca a fianco dell’ungherese Stollar, e insieme hanno già affrontato Errani/Paolini, sempre uscendo sconfitte.

Per il titolo quindi le azzurre partono favorite, loro che sono leader della classifica race e che con ogni probabilità giocheranno le WTA Finals di doppio femminile da numero uno. La vittoria ai danni delle molto quotate Hsieh/Ostapenko ha fatto sì che Errani e Paolini prendessero il largo al primo posto da sole. I punti di margine su Townsend/Siniakova sono al momento oltre 400 e potrebbero divenire oltre 600 in caso di titolo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’ultimo atto di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino 2025 tra ERRANI/PAOLINI e Kato/Stollar, che prenderà il via alle ore 10:30. Vi aspettiamo!