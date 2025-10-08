LIVE Errani/Paolini-Andreescu/Yuan, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: inizia un nuovo torneo per le olimpioniche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio delle numero uno della race ERRANI/PAOLINI, contrapposte alla coppia canadese cinese formata da Andreescu/Yuan, valido per gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan.

Le campionesse olimpiche fanno il loro esordio in ottavi di finale, ed è positivo in quanto Jasmine Paolini potrà quindi giocare una partita di meno nel percorso verso l’ipotetica seconda finale consecutiva dopo il titolo di Pechino, secondo WTA 1000 della stagione dopo Roma. Con 14 tornei all’attivo le azzurre sono state in grado di raccogliere più punti di tutte le altre coppie, issandosi al trono momentaneo della race, che delineerà la griglia delle WTA Finals di Riad.

Si gioca contro una campionessa Slam come Andreescu, venticinquenne canadese e la pericolosa cinese Yuan Yue, che ieri ha fatto vedere i fantasmi alla toscana in singolare. La coppia partecipa a questa manifestazione grazie ad un invito concesso dagli organizzatori del torneo di Wuhan. In palio 220 punti per allontanare virtualmente ancora di più Siniakova/Townsend, Dabrowski/Routliffe e Kudermetova/Mertens, che sono l’unica coppia ancora pretendente per la matematica al trono presente a Wuhan.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida d’esordio delle numero uno della race ERRANI/PAOLINI e Andreescu/Yuan. Si gioca come 5° match dalle 05:30, prima delle azzurre giocheranno Jovic/Siniakova, Siegemund-Frech, Noskova-Rybakina e un altro doppio femminile. Vi aspettiamo!