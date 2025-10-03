LIVE Cobolli-Munar 5-7, 1-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: finisce male l’avventura del romano in Cina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la DIRETTA LIVE e l’avventura di Flavio COBOLLI nel 1000 di Shanghai, lo ritroveremo nel finale di stagione sul cemento indoor. Un saluto sportivo!

14:31 Due ace pari, sono cinque i doppi falli del romano. Addirittura 89% di punti vinti con la prima per Munar, e il 65% con la seconda. Romano troppo scarico per fare partita contro un rivale da appena 4 gratuiti.

14:30 Avrà modo di riposarsi in vista del rush finale Cobolli, che metterà fine alla splendida comunque andrà cavalcata del 2025. Oggi, la benzina è terminata sul break subito sul 5-6 nel primo parziale.

14:27 Munar b. Cobolli 7-5, 6-1! Con l’ace chiude l’iberico. Crollo verticale del romano nel secondo set. Peccato!

A-40 Fuori l’ennesimo rovescio. Match point.

40-40 Fuori il rovescio e cadono di nuovo le spalle. Onestamente, non capiamo il senso di lottare questi ultimi punti, dopo che abbiamo regalato praticamente 3 break di fila.

30-40 Dritto vincente lungoriga Cobolli. Che beffa, arriva ora la prima chance del match di brekkare l’iberico. Bastava veramente poco. Era 40-15 nel primo gioco al servizio del 2° set Cobolli, si poteva decisamente stare più attaccati.

30-30 Gran risposta e poi il vincente di dritto. Il problema è che adesso è tardi.

30-15 Errore di dritto Munar. Sensazione che, per lui, basti tenere la palla in campo.

30-0 Palla corta in rete.

15-0 In rete il dritto.

1-5 Toglie quantomeno lo zero dallo score il romano.

40-30 Lob vincente.

30-30 Servizio e dritto.

15-30 Servizio e dritto.

0-30 In rete il dritto.

0-15 Scambio di fino vinto da Munar.

0-5 Prosegue il parziale allucinante subito da Cobolli, che si è totalmente spento sul 5-6.

40-15 Palla corta vincente.

30-15 Si fa strada con la prima Munar.

15-15 Errore di dritto.

15-0 Risposta fuori. Meno 7 Munar.

0-4 E allora, passa di dritto Munar. Finisce qui verosimilmente. Che crollo.

30-40 Scambio che pareva vinto, non scende a rete il romano e poi Munar pesca a scambio riaperto il rovescio lungoriga vincente. Tutto dalla sua amici, ecco il match point sostanziale.

30-30 Vincente di dritto in cross Cobolli.

15-30 Sbaglia di poco il rovescio che avrebbe chiuso la partita l’iberico.

0-30 Spinge di dritto e fa punto Munar.

0-3 Nuovo gratuito. Romano al lumicino.

40-30 Serve&volley pregevole dell’iberico. Ma se regali un break da 40-15 e parti da 30-0 con due errori il gioco successivo, poi diventa tutto molto complicato.

30-30 Non ha sbagliato questa volta di rovescio Cobolli e ha preso la riga costringendo alla corsa Munar.

30-15 Doppio fallo Munar.

30-0 Fuori il rovescio a campo aperto. Non sappiamo più come definire gli errori di Cobolli in questo momento della partita. Il fatto è che 3-0 significa praticamente resa, a meno di regali clamorosi del rivale.

15-0 Mamma mia. Altro gratuito di rovescio. Cobolli horror ora, all’improvviso dal 5-6.

0-2 Doppio fallo. Frittata fatta. Break da 40-15. Parola fine sulla partita e sul torneo del romano?

Seconda

40-A Allucinante slice fuori in palleggio dopo il servizio.

40-40 Servizio e dritto. Ma non si può attendere di essere a un passo dal baratro per sfoggiare vincenti.

40-A Ok. Terzo errore di fila, in mezzo alla rete con il rovescio.

Altra prima a metà rete.

40-40 Nooooooo! Gratuito in mezzo alla rete di dritto. Non è questo il Cobolli che conosciamo.

Altra seconda

40-30 Butta via il rovescio in palleggio Cobolli. Si assottiglia il margine.

40-15 Gran seconda in kick vincente! Super!

30-15 Splendido vincente inside out dal centro. Deve calmarsi, rallentare e giocare con senno Cobolli!

15-15 Ricamo che si ferma in rete dopo l’ottimo kick.

15-0 Non risponde per fortuna al kick sulla seconda di rovescio Munar.

0-1 Mamma mia, quattro errori. Adesso arriva un gioco già da spalle al muro.

40-0 Fuori anche questo rovescio, mani sui fianchi e sguardo all’angolo. Segnali di resa, anche se siamo solo all’inizio del secondo.

30-0 Niente, non risponde sulla seconda con il dritto il romano. Troppi regali di questo tipo in punti importanti e presto nei suoi giochi di risposta.

15-0 Gran risposta di rovescio ma affossato quello in avanzamento.

13:55 Prova ad innervosire Cobolli l’iberico con la sue eterna e voluta lentezza nel prepararsi. Adesso è finalmente pronto! Forza Flavio, si può girare questa partita!

13:53 Toilet break Spagna. Cobolli che ha problemi respiratori oggi, che però non si sono riflettuti nel suo tennis.

Munar-Cobolli 7-5! Bravissimo l’iberico a prendersi il punto dalla risposta di rovescio lungoriga, poi l’attacco di dritto e lo smash profondo. Primo set beffardamente nelle sue mani in 54′ di gioco! Tuttavia, era stato lui a costruirsi le uniche chance di break del parziale.

30-40 Doppio fallo. Set point. Sono quattro, questo il più grave di tutti.

Seconda

30-30 Gratuito pesante di rovescio e chance Munar.

30-15 Slice in sicurezza, dritto di là!

15-15 Rimedia alla grande Cobolli con il servizio e il comodissimo dritto.

0-15 Si parte male con il pesante errore di dritto.

5-6 A zero Munar.

40-0 Fuori il rovescio difensivo.

30-0 Servizio e tocco.

15-0 Niente, non si riesce a prendere margine sul suo turno di battuta. Era stato favoloso il rovescio lungoriga, meno l’approccio e la volèe di rovescio del romano.

5-5 Servizio e smash!

40-15 Solito errore di ‘noia’ di Cobolli sul 40-0. Dovrà imparare anche a gestire questi game sulla carta già vinti ma che possono riaprirsi ed essere fatali talvolta.

40-0 ACE!

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Tira su lo slice in modo eccellente Cobolli con il dritto e gioca un profondissimo inside in.

“Let him cook” dice il simpatico cartello in onore di Flavio Cobolli sugli spalti, “lasciatelo cucinare”.

4-5 A trenta Munar con un nastro vincente assassino.

40-30 Errore di dritto di Munar. Attenzione!

40-15 Risposta vincente di rovescio, ma pressoché inutile sul 40-0.

40-0 Ancora un quindici che non parte in risposta per il romano.

30-0 Prima vincente.

15-0 Largo il cross di rovescio di Cobolli.

4-4 A quindici il romano!

40-15 Altro kick vincente!

30-15 Risposta nei piedi di dritto e punto Munar.

30-0 Gran kick!

15-0 Slice e dritto di là, poi comodo smash di rimbalzo Cobolli!

3-4 A zero l’iberico, adesso si sono stabilizzati i turni di battuta.

40-0 Attacco slice pregevole e chiusura con lo smash Munar.

30-0 Lungo il dritto in contenimento di Cobolli.

15-0 Altra bella palla corta dell’iberico a segno. Lungo il lob di Flavio.

3-3 Altra prima a sigillare un nuovo game comodo per il romano, che dopo le due chance cancellate sullo 0-1 nulla ha rischiato più.

40-15 Servizio vincente.

30-15 Servizio e comodo tocco di volo Cobolli!

15-15 Terzo doppio fallo.

15-0 Servizio, attacco di dritto e splendida demi-volèe di Cobolli!

2-3 Ancora a quindici Munar.

40-15 Prima vincente.

30-15 Lunga la risposta di rovescio di Cobolli.

15-15 Con il dritto anomalo vincente dal centro il romano!

15-0 Palla corta vincente dell’iberico.

2-2 A zero Cobolli.

40-0 In rete il rovescio di Munar.

30-0 Altra prima, altro punto.

15-0 Gran prima del romano.

1-2 A quindici Munar.

40-15 In rete anche il dritto difensivo.

30-15 Non risponde sulla seconda Cobolli.

15-15 Prima vinceente.

0-15 Comanda con il dritto e chiude il romano!

1-1 Servizio rovescio e smash a rimbalzo. Dieci minuti per il primo turno di battuta di Flavio!

A-40 Seconda vincente di Cobolli.

40-40 Doppio fallo.

40-A Spinge con il dritto ma non chiude Munar, poi è largo il dritto in cross.

40-40 Prima vincente.

40-A Sotterra lo smash Flavio, forse i riflettori hanno giocato un brutto scherzo. Seconda palla break.

40-40 Con il rovescio Munar.

A-40 Prima vincente.

40-40 Battaglia già nel pieno! Scambio lunghissimo. Cobolli lo gira grazie al dritto inside out e se lo viene a prendere a rete!

30-40 Risposta nei piedi dello spagnolo.

30-30 Doppio fallo.

30-15 Largo il dritto di Cobolli.

30-0 Largo il rovescio di Munar.

15-0 Primo lungo scambio, lo vince il romano.

0-1 A trenta Munar.

40-30 Vincente di dritto in cross Cobolli.

40-15 Primo punto per il romano.

40-0 Largo il dritto in manovra del romano.

30-0 Errore di rovescio di Cobolli.

15-0 Prima slice a segno.

Jaume Munar al servizio

Giocatori in campo!

12:45 Cobolli che vuole eguagliare il 3° turno ottenuto nel 2024 e quindi pareggiare i 50 punti acquisiti.

12:42 Partita ostica per il romano, che si trova al momento in 22^ posizione virtuale. Vincendo oggi accorcerebbe sulla top 20, che ha già presidiato nel mese di luglio dopo il roboante QF a Wimbledon.

12:39 Nardi ha perso, adesso speriamo che possa avanzare Cobolli!

11:42 Nardi perde il primo set, speriamo riesca a rimontare: poi Cobolli!

11:00 Inizia Nardi-Perricard, poi il romano!!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di 2° turno, ma di esordio nel Masters 1000 di Shanghai (CHN) del romano Flavio COBOLLI, opposto all’ostico iberico Jaume Munar.

Testa di serie numero 23 del torneo orientale, Cobolli vuole rimettersi a macinare vittorie dopo la sconfitta al secondo turno a Pechino per mano del giovane fenomeno Learner Tien in due parziali. All’esordio aveva regolato ancora Andrey Rublev, vittoria che comunque aveva stupito per la resilienza nel rimontare in entrambi i parziali del gladiatore romano. Qui, c’è subito uno scoglio molto duro all’esordio, Munar è un giocatore che si esprime alla grande su questa superficie e che difficilmente regala qualcosa.

Sulla carta il numero 22 del mondo virtuale parte favorito, ma occhio a sottovalutare il numero 41 delle classifiche mondiali. Cobolli che nella race al momento è 22°, con il più immediato inseguitore che curiosamente è Luciano Darderi e che si trova addirittura ad oltre 400 punti di distacco dal giocatore nato a Firenze. Insomma, le chance di chiudere nei primi 20 tennisti al mondo questa clamorosa stagione per il romano sono ottime! Si parte da oggi.

I due non si sono mai incontrati. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di secondo turno tra Flavio COBOLLI e Jaume Munar, che partirà come 4° incontro dalle 6:30. Prima del romano due match di doppio e Nardi-Mpetshi Perricard. Vi aspettiamo!