LIVE Cobolli-Duckworth, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: buona occasione per consolidare il ranking

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Almaty (KAZ) che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI al veterano aussie James Duckworth!

Sfida che vale un’altra semifinale per Cobolli, che vanta due titoli nella stagione corrente e che vorrebbe anche il terzo per eguagliare Luciano Darderi a quota 3 vittorie nel circuito maggiore in questa stagione. Di fronte c’è un veterano, che ormai non ha più quei guizzi prestazionali che lo portarono nei primi 50, ma che sul cemento veloce di Almaty ha dimostrato di poter dare fastidio un po’ a tutti.

Ad esempio, ha sconfitto il campione in carica, clamorosamente in due parziali, Gabriel Diallo e prima ancora aveva messo fine alla corsa dell’idolo di casa Mikhail Kukushkin. Dotato di potenti servizio e dritto, sarà molto importante tenerlo fermo e cercare di non fargli mai comandare il gioco. In chiave ranking Cobolli cerca altri 45 punti che lo porterebbero provvisoriamente in 21^ posizione della race davanti a F. Cerundolo. Ricordiamo che è serratissima la lotta per chiudere nella top 20.

Cobolli che, stando alla matematica, ha ancora circa l’1% di qualificarsi alle Finals. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Almaty (KAZ) che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI al veterano aussie James Duckworth. Si gioca alle ore 8, vi aspettiamo!