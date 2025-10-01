LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: Vittoria Guazzini punta al podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15.45

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei 2025 di ciclismo. In Francia inizia la rassegna continentale con una giornata dedicata interamente alle prove contro il tempo. Nel dipartimento della Drôme-Ardèche le atlete si daranno battaglia lungo 24 chilometri per conquistare il titolo di campionessa d’Europa.

La partenza è posta a Loriol sur Drome mentre l’arrivo ad Etoile sur Rhone. Il percorso di questa cronometro nasconde diverse insidie come la salita di Allex (400 metri al 6.6% di pendenza media), posta dopo 11 chilometri, ed un muro finale (1.1 km al 5.2%). Le due ascese potrebbero mettere in difficoltà le specialiste pure stravolgendo le carte in tavola.

Il percorso lascia le carte aperte a diverse atlete. La favorita numero uno è la neo campionessa del mondo Marlene Reusser (Svizzera). L’elvetica è reduce da una settimana in Ruanda estremamente positiva in cui ha dominato la prova contro il tempo e dimostrato una condizione spaziale anche nella Team Relay e nella prova in linea.

Non mancheranno le avversarie per la svizzera come Juliette Labous (Francia), Anna Henderson (Gran Bretagna), Lieke Nooijen e Mischa Bredewold (Olanda). L’Italia schiera Vittoria Guazzini che partirà con l’obiettivo di una top 10 sognando anche il podio.

La partenza della cronometro femminile elite degli Europei 2025 di ciclismo è prevista per le 14.20, mentre l’ultima atleta scatterà alle 14.49. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di quest’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!