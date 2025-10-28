LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: esordio complesso sulla strada verso le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio a Parigi della coppia numero uno d’Italia formata da SImone BOLELLI e Andrea VAVASSORI, che hanno subito uno scoglio durissimo rappresentato da Gonzalez/Pel!

Esordio difficilissimo contro due specialisti, ma non solo, perché Pel ha giocato l’ultima finale di Wimbledon perdendola in due set a fianco di Rinky Hijikata persa contro le rivelazioni della stagione Cash/Glasspool. Questi ultimi, numeri uno della race e del tabellone di Parigi partono già al 2° turno, dove gli azzurri sperano di giungere. Per farlo, servirà una prova maiuscola contro appunto l’olandese Pel e il messicano Santiago Gonzalez, da non confondere con l’argentino Maximo.

Bolelli e Vavassori sono i numeri sette della classifica race virtuale, mancano pochi punti per la sicurezza matematica della seconda presenza di fila alle ATP Finals di Torino. Una vittoria oggi li isserebbe provvisoriamente a +620 punti su Nys/Roger Vasselin, rivali diretti, che hanno il destino obbligato: giungere almeno in finale e sperare in una eliminazione precoce del torinese e dell’emiliano. Se gli azzurri perdessero oggi, alla coppia francofona basterebbero i 600 punti della finale per balzare davanti.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’esordio a Parigi della coppia azzurra BOLELLI/VAVASSORI opposta agli specialisti Gonzalez/Pel. Si gioca come 3° match dalle 11 dopo la maratona tra Etcheverry-Carabelli e un doppio. In giornata impegnato anche Flavio Cobolli. Vi aspettiamo!