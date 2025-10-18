LIVE Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale che timbrerebbe le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale del tabellone di doppio maschile di Stoccolma (SWE) che vede di fronte gli azzurri BOLELLI/VAVASSORI e la coppia formata da Erler (AUT) e Galloway (USA).

Partita che in ottica Finals vuol dire tanto, perché se vinta di fatto significherebbe avvicinarsi molto alla qualificazione per le ATP Finals di Torino per il secondo anno consecutivo. Gli azzurri hanno sempre (LIVE) 330 punti di margine su King/Harrison, che sono nell’ultimo atto di Bruxelles a seguito della vittoria di ieri contro Matos/Melo. Vincendo oggi quantomeno sarebbero 150 i punti conquistati questa settimana da Bolelli e Vavassori, che conserverebbero quindi gran parte del bottino di margine.

Occhio che in finale a Bruxelles ci sono anche gli altri rivali in chiave Torino: Nys/Roger Vasselin (LIVE a meno 530 punti), che affronteranno King/Harrison nella finale in Belgio. Partita che però mette di fronte la coppia italiana a Erler, che giocherà il doppio a fianco di Miedler in Coppa Davis, quando Italia e Austria si incroceranno. Ecco che potrebbe giovare prendere le misure del giocatore austriaco, che potrebbe rivelarsi il rivale per l’accesso in semifinale, visto che il tie tra azzurri e austriaci non è così scontato che finisca nei due singolari.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della semifinale di doppio maschile dell’ATP 250 di Stoccolma (SWE) che vede di fronte BOLELLI/VAVASSORI ed Erler/Galloway. Si gioca a mezzogiorno per un posto in finale contro Kirkov/Stevens: vi aspettiamo!