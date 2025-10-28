Artistica

L’Italia si allarga nella World Class Gymnast dopo i Mondiali! Perotti e Brugnami tra i più grandi ginnasti della storia

1 ora fa

La FIG ha istituito da tempo la World Class Gymnast, una classe di merito in cui sono inseriti i ginnasti che si sono messi maggiormente in luce nella storia di questa disciplina. Entrare in questa speciale “classifica” è abbastanza complesso, bisogna disputare almeno una finale all-around o di specialità ai Mondiali o alle Olimpiadi, oppure conquistare una medaglia nella gara a squadre. Va da sé che soltanto i migliori atleti possono fregiarsi di questo speciale riconoscimento, inferiore soltanto al diploma di merito olimpico o mondiale (per ottenerlo bisogna essere tra i migliori otto).

L’Italia allarga la propria famiglia e festeggia due nuovi ingressi nell’elite della Polvere di Magnesio. Ai Mondiali 2025, infatti, Tommaso Brugnami e Giulia Perotti hanno disputato l’atto conclusivo rispettivamente al volteggio (quarto posto, a diciassette millesimi dal bronzo) e al corpo libero (ottava piazza), ottemperando al requisito per entrate nella WCG. Asia D’Amato (quinta nel concorso generale individuale) e Carlo Macchini (sesto alla sbarra), facevano già parte del gruppo in cui ora figurano 107 italiani (60 donne e 47 uomini).

Lo scorso anno avevamo assistito agli ingressi di Manila Esposito e Angela Andreoli, grazie alla medaglia d’argento conquistata nella gara a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024, e di Mario Macchiati per la finale nel concorso generale individuale. Di seguito tutti gli azzurri della World Class Gymnast (divisi per sesso, in ordine alfabetico).

LE ITALIANE NELLA WORLD CLASS GYMNAST

GINNASTA ANNO DI INGRESSO
Angela Andreoli 2024
Francesca Benolli 2007
Monica Bergamelli 1999
Laura Bortolaso 1978
Martina Bremini 1999
Stefania Bucci 1976
Giorgia Campana 2012
Desiree Carofiglio 2019
Irene Castelli 1999
Selene Celotto 1989
Miranda Cicognani 1960
Rosella Cicognani 1960
Maria Cocuzza 1987
Ilaria Colombo 2002
Stefania Copelli 1991
Adriana Crisci 1999
Alice D’Amato 2019
Asia D’Amato 2019
Maria Anna Di 1983
Manila Esposito 2024
Carmen Falzarano 1991
Erika Fasana 2012
Carlotta Ferlito 2011
Vanessa Ferrari 2006
Chiara Ferrazzi 1991
Laura Filippi 1989
Patricia Fratini 1976
Paola Galante 2009
Elena Ghiselli 1983
Carlotta Giovannini 2008
Leonilde Iannuzzi 1983
Elisa Iorio 2019
Roberta Kirchmayer 1989
Elisa Lamperti 1995
Serena Licchetta 2009
Josella Lombardi 1983
Patrizia Luconi 1985
Federica Macrì 2007
Martina Maggio 2021
Elena Marcelloni 1989
Lara Mori 2017
Francesca Morotti 1996
Lia Parolari 2007
Giulia Perotti 2025
Elisabetta Preziosa 2009
Barbara Righetto 1987
Giordana Rocchi 1995
Valentina Rubinetti 1991
Donatella Sacchi 1976
Daria Sarkhosh 2005
Veronica Servente 1992
Valentina Spongia 1976
Tea Ugrin 2015
Daniela Vairo 1991
Monica Valentini 1978
Rossana Venegoni 1987
Giorgia Villa 2019
Giulia Volpi 1985
Floriana Zanetti 1987
Silvia Zanolo 2007

GLI ITALIANI NELLA WORLD CLASS GYMNAST

NOME COGNOME ANNO DI INGRESSO
Yumin Abbadini 2022
Vittorio Allievi 1981
Rocco Amboni 1981
Matteo Angioletti 2006
Nicola Bartolini 2021
Gabriele Bianchi 1981
Tommaso Brugnami 2025
Paolo Bucci 1985
Alberto Busnari 2000
Giovanni Carminucci 1960
Pasquale Carminucci 1960
Lorenzo Casali 2022
Igor Cassina 2000
Gianmatteo Centazzo 1992
Yuri Chechi 1987
Luigi Cimnaghi 1964
Corrado Colombo 1981
Andrea Coppolino 2001
Ludovico Edalli 2014
Bruno Franceschetti 1964
Roberto Galli 1966
Nazareno Giantomassi 1978
Thomas Grasso 2021
Diego Lazzarich 1981
Marco Lodadio 2018
Carlo Macchini 2021
Mario Macchiati 2024
Salvatore Maresca 2021
Giovanni Marettot 1962
Gianfranco Marzolla 1960
Franco Menichelli 1960
Maurizio Milanetto 1976
Maurizio Montesi 1976
Matteo Morandi 2002
Paolo Ottavi 2012
Alberto Palla 1985
Orlando Palmonari 1960
Enrico Pozzo 2007
Boris Preti 1985
Carlo Ravaioli 1983
Ruggero Rossato 1989
Gabriele Sala 1988
Corrado Scaglia 1983
Ricardo Trapella 1985
Antonio Trecate 1985
Angelo Vicardi 1960
Alessandro Viligiardi 1989

N.B.: Nomi e cognomi sono inseriti con questa dicitura da parte della Federazione Internazionale. Nel caso di refusi (non da imputarsi a OA) si prega di avvisare.

