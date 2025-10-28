Artistica
L’Italia si allarga nella World Class Gymnast dopo i Mondiali! Perotti e Brugnami tra i più grandi ginnasti della storia
La FIG ha istituito da tempo la World Class Gymnast, una classe di merito in cui sono inseriti i ginnasti che si sono messi maggiormente in luce nella storia di questa disciplina. Entrare in questa speciale “classifica” è abbastanza complesso, bisogna disputare almeno una finale all-around o di specialità ai Mondiali o alle Olimpiadi, oppure conquistare una medaglia nella gara a squadre. Va da sé che soltanto i migliori atleti possono fregiarsi di questo speciale riconoscimento, inferiore soltanto al diploma di merito olimpico o mondiale (per ottenerlo bisogna essere tra i migliori otto).
L’Italia allarga la propria famiglia e festeggia due nuovi ingressi nell’elite della Polvere di Magnesio. Ai Mondiali 2025, infatti, Tommaso Brugnami e Giulia Perotti hanno disputato l’atto conclusivo rispettivamente al volteggio (quarto posto, a diciassette millesimi dal bronzo) e al corpo libero (ottava piazza), ottemperando al requisito per entrate nella WCG. Asia D’Amato (quinta nel concorso generale individuale) e Carlo Macchini (sesto alla sbarra), facevano già parte del gruppo in cui ora figurano 107 italiani (60 donne e 47 uomini).
Lo scorso anno avevamo assistito agli ingressi di Manila Esposito e Angela Andreoli, grazie alla medaglia d’argento conquistata nella gara a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024, e di Mario Macchiati per la finale nel concorso generale individuale. Di seguito tutti gli azzurri della World Class Gymnast (divisi per sesso, in ordine alfabetico).
LE ITALIANE NELLA WORLD CLASS GYMNAST
|GINNASTA
|ANNO DI INGRESSO
|Angela
|Andreoli
|2024
|Francesca
|Benolli
|2007
|Monica
|Bergamelli
|1999
|Laura
|Bortolaso
|1978
|Martina
|Bremini
|1999
|Stefania
|Bucci
|1976
|Giorgia
|Campana
|2012
|Desiree
|Carofiglio
|2019
|Irene
|Castelli
|1999
|Selene
|Celotto
|1989
|Miranda
|Cicognani
|1960
|Rosella
|Cicognani
|1960
|Maria
|Cocuzza
|1987
|Ilaria
|Colombo
|2002
|Stefania
|Copelli
|1991
|Adriana
|Crisci
|1999
|Alice
|D’Amato
|2019
|Asia
|D’Amato
|2019
|Maria Anna
|Di
|1983
|Manila
|Esposito
|2024
|Carmen
|Falzarano
|1991
|Erika
|Fasana
|2012
|Carlotta
|Ferlito
|2011
|Vanessa
|Ferrari
|2006
|Chiara
|Ferrazzi
|1991
|Laura
|Filippi
|1989
|Patricia
|Fratini
|1976
|Paola
|Galante
|2009
|Elena
|Ghiselli
|1983
|Carlotta
|Giovannini
|2008
|Leonilde
|Iannuzzi
|1983
|Elisa
|Iorio
|2019
|Roberta
|Kirchmayer
|1989
|Elisa
|Lamperti
|1995
|Serena
|Licchetta
|2009
|Josella
|Lombardi
|1983
|Patrizia
|Luconi
|1985
|Federica
|Macrì
|2007
|Martina
|Maggio
|2021
|Elena
|Marcelloni
|1989
|Lara
|Mori
|2017
|Francesca
|Morotti
|1996
|Lia
|Parolari
|2007
|Giulia
|Perotti
|2025
|Elisabetta
|Preziosa
|2009
|Barbara
|Righetto
|1987
|Giordana
|Rocchi
|1995
|Valentina
|Rubinetti
|1991
|Donatella
|Sacchi
|1976
|Daria
|Sarkhosh
|2005
|Veronica
|Servente
|1992
|Valentina
|Spongia
|1976
|Tea
|Ugrin
|2015
|Daniela
|Vairo
|1991
|Monica
|Valentini
|1978
|Rossana
|Venegoni
|1987
|Giorgia
|Villa
|2019
|Giulia
|Volpi
|1985
|Floriana
|Zanetti
|1987
|Silvia
|Zanolo
|2007
GLI ITALIANI NELLA WORLD CLASS GYMNAST
|NOME
|COGNOME
|ANNO DI INGRESSO
|Yumin
|Abbadini
|2022
|Vittorio
|Allievi
|1981
|Rocco
|Amboni
|1981
|Matteo
|Angioletti
|2006
|Nicola
|Bartolini
|2021
|Gabriele
|Bianchi
|1981
|Tommaso
|Brugnami
|2025
|Paolo
|Bucci
|1985
|Alberto
|Busnari
|2000
|Giovanni
|Carminucci
|1960
|Pasquale
|Carminucci
|1960
|Lorenzo
|Casali
|2022
|Igor
|Cassina
|2000
|Gianmatteo
|Centazzo
|1992
|Yuri
|Chechi
|1987
|Luigi
|Cimnaghi
|1964
|Corrado
|Colombo
|1981
|Andrea
|Coppolino
|2001
|Ludovico
|Edalli
|2014
|Bruno
|Franceschetti
|1964
|Roberto
|Galli
|1966
|Nazareno
|Giantomassi
|1978
|Thomas
|Grasso
|2021
|Diego
|Lazzarich
|1981
|Marco
|Lodadio
|2018
|Carlo
|Macchini
|2021
|Mario
|Macchiati
|2024
|Salvatore
|Maresca
|2021
|Giovanni
|Marettot
|1962
|Gianfranco
|Marzolla
|1960
|Franco
|Menichelli
|1960
|Maurizio
|Milanetto
|1976
|Maurizio
|Montesi
|1976
|Matteo
|Morandi
|2002
|Paolo
|Ottavi
|2012
|Alberto
|Palla
|1985
|Orlando
|Palmonari
|1960
|Enrico
|Pozzo
|2007
|Boris
|Preti
|1985
|Carlo
|Ravaioli
|1983
|Ruggero
|Rossato
|1989
|Gabriele
|Sala
|1988
|Corrado
|Scaglia
|1983
|Ricardo
|Trapella
|1985
|Antonio
|Trecate
|1985
|Angelo
|Vicardi
|1960
|Alessandro
|Viligiardi
|1989
N.B.: Nomi e cognomi sono inseriti con questa dicitura da parte della Federazione Internazionale. Nel caso di refusi (non da imputarsi a OA) si prega di avvisare.