Lando Norris domina la FP3 a Città del Messico. Hamilton lo segue da vicino, 4° Leclerc e Antonelli tra i migliori

Prove libere 3 del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, andate in archivio. Sul circuito dell‘Autodromo Hermanos Rodríguez, i piloti e i team hanno dovuto lavorare alacremente per trovare la quadra in termini d’assetto. Il circuito si trova infatti a oltre 2.200 metri sul livello del mare, che comporta una significativa rarefazione dell’aria. Questo riduce il carico aerodinamico generato dalle vetture e rende il set-up e la gestione tecnica particolarmente impegnativi per le squadre.

Lando Norris è quello che nel corso della FP3 ha fatto meglio i compiti a casa. Il britannico, con la sua McLaren, ha impressionato per costanza di rendimento e la velocità. In particolare, Norris ha fatto la differenza nel secondo e terzo settore. L’alfiere della scuderia di Woking ha stampato il crono di 1:16.633, mettendosi alle spalle la Ferrari del connazionale Lewis Hamilton (+0.345) e la Mercedes dell’altro rappresentante del Regno Unito, George Russell (+0.512).

Bene il Re Nero con la SF-25, soprattutto nell’interpretazione del t-2 del tracciato messicano. Non è un caso che il differenziale tra il sette-volte iridato e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) sia sensibile. L’altro pilota di Maranello, infatti, ha concluso in quarta posizione con 566 millesimi di ritardo. Vedremo se questi valori saranno confermati nel time-attack (dalle ore 23.00 italiane), tenuto conto delle differenti mappature dei motori usate dalle squadre.

A seguire troviamo l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Il leader del campionato non sembra avere un grsnde feeling con la propria monoposto e il quinto tempo a 0.599 da Lando è un segnale. L’olandese Max Verstappen (Red Bull) e Kimi Antonelli hanno stampato il sesto e settimo crono e il quattro volte campione del mondo si è molto lamentato del rendimento della sua macchina.

CLASSIFICA E RISULTATI FP3 GP MESSICO F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:16.633

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.345

3 George Russell Mercedes +0.512

4 Charles Leclerc Ferrari +0.566

5 Oscar Piastri McLaren +0.599

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.609

7 Kimi Antonelli Mercedes +0.620

8 Isack Hadjar Racing Bulls +0.763

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.782

10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.893

11 Liam Lawson Racing Bulls +0.919

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.941

13 Lance Stroll Aston Martin +0.965

14 Nico Hülkenberg Kick Sauber +1.031

15 Carlos Sainz Williams +1.168

16 Alexander Albon Williams +1.361

17 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.413

18 Pierre Gasly Alpine +1.779

19 Franco Colapinto Alpine +1.948

20 Fernando Alonso Aston Martin +1.978